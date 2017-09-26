NBA》來雷霆為了喬治？安東尼：魏少沒有說服力

安東尼（右）坦言魏少（中）、保羅是他決定來到雷霆的原因。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕甫從尼克交易到雷霆，「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）穿上新球衣參加媒體日，首次對外談交易的心得，他說，能和喬治（Paul George）、魏斯布魯克（Russell Westbrook）一起打球，是他選擇放棄不交易條款的主要原因。

安東尼笑說，魏少沒什麼說服力，「他來紐約到我的健身房，我也在巴黎時尚週遇到他，這幾年我們關係越來越親近。我看見他對這座城市的忠誠，對這個球隊、他在場上能做的事，我想成為其中一部分，這是我來這很大的原因。」

話鋒一轉，安東尼再談到同樣季末交易來雷霆的喬治，「加入PG是另一個我決定的原因，身為籃球員不僅有對他的尊敬，也想和他一起打球、爭取冠軍，我和PG、Russ都有各自的精力、專注的事物、動機，因為我們都沒贏過冠軍，但這都是我們職涯裡的終極目標。」

加入雷霆三巨頭，安東尼深知自己勢必有一段過渡期待調整，不過他保持樂觀，「我來這裡並不是要證明自己比喬治、Russ強，反之亦然，我們的目標就是贏球，要做的只是把我的能力融入到球隊裡。把自己當作變色龍，將我的特質融入在環境發揮功用，不管我在紐約尼克、在美國隊或者奧克拉荷馬都一樣。」

安東尼穿上雷霆球衣。（美聯社）