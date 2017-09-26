NBA》湖人教頭媒體日談「球哥」 華頓：他會讓隊友們更出色

湖人新秀「球哥」波爾備受媒體關注。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人總教頭華頓（Luke Walton）在接受了媒體的採訪時，談到湖人備受期待的新星「球哥」波爾（Lonzo Ball），除了肯定球哥能讓隊友表現更出色，也承諾會限制球哥上場的時間，不讓他過度操勞。

「球哥」波爾在今年選秀會中以第2順位被湖人選中，夏季聯賽的6場比賽中，每場均得到16.3分、9.3次助攻、7.7個籃板和2.5次抄截中，以亮眼表現奪下MVP。

而在湖人媒體日被問到「球哥」時，教頭華頓說：「像他那樣令人印象深刻的年輕球員，我也是第一次見到，很期待他在新賽季的表現。」華頓認為在球哥優秀的控球能力下，能讓隊友們表現更出色，也能讓整體的進攻更為流暢，他也特別指出會注意波爾每次的上場時間，絕對不會把「球哥」給操壞。

對於明天就要展開的訓練，「球哥」波爾在媒體日接受訪問時說：「我非常期待跟大家一起訓練，我們是一支很棒的球隊，不是只有我而已，隊友們也都非常努力。」當被問到第一場比賽會不會穿自家品牌「Big Baller Brand」的球鞋上場時，球哥則回應：「這是一定要的啦！」

NBA首戰「球哥」波爾將穿自家設計的球鞋出征。（法新社）

「球哥」波爾的球鞋。（法新社）