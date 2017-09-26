MLB》除了新秀50轟 超狂賈吉還有這些紀錄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基新秀賈吉（Aaron Judge）今天打破馬怪爾（Mark McGwire）大聯盟49轟新秀紀錄，50轟成新紀錄保持人，這支50號全壘打，還寫下其他紀錄。

1.賈吉是洋基隊史第5位球員單季50轟。

2.賈吉以25歲152天，是大聯盟單季50轟的球員裡第7小的球員，最年輕為費爾德（Prince Fielder）23歲。

3.美聯有賈吉50轟，國聯有馬林魚史坦頓（Giancarlo Stanton）57轟，是繼2007年釀酒人費爾德和洋基A-Rod後，兩聯盟都有50轟打者。

4.賈吉是繼2007年費爾德、2002年湯米（Jim Thome）、A-Rod、1999年馬怪爾、1998年小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）、1961年Mantle和1938年Foxx後，同場擊出單季第49、50轟的打者。

5.賈吉是洋基隊史第7人在同一球季最少有7場雙響砲。

6.今天賽後賈吉長打率6成20、上壘率4成18，跑回124得分、120保送、50轟，史上僅貝比魯斯（4次）、1938年的Foxx、Hank Greenberg，1961年Mantle，1998年馬怪爾和2001年邦茲（Barry Bonds）辦到。

7.賈吉將成為第3位新秀在超過500打席上壘率達4成、長打率達6成，前2人為普侯斯（Albert Pujols）和威廉斯（Ted Williams）。

8.25歲（含以下）新秀9月最少13轟，賈吉僅是第4人。

9.單季200K、50轟，史上第一人。而超過50轟三振數最少的紀錄為米澤（Johnny Mize）1947年51轟42K。

10.刷新「包大爺」包提斯塔（Jose Bautista）2010年在藍鳥主場33轟，賈吉主場敲出31轟排名史上第16，還有6場比賽能挑戰1938年Greenberg 39轟。

賈吉轟出本季第50發全壘打，改寫大聯盟新秀全壘打紀錄。（USA Today）