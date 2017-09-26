MLB》紅襪超級工具人又受傷 林子偉有望上場？

努涅茲今日出賽膝傷復發痛苦倒地。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪內野工具人又受傷！之前才因為盜壘傷到右膝，缺陣至少13場比賽的努涅斯（Eduardo Nunez），好不容易終於復出先發，今日對上多倫多藍鳥時在第二打席又因為揮棒過猛，導致右膝舊傷復發，換下場休息。

努涅茲是9月9日對光芒的比賽中，因盜壘導致右膝後十字韌帶扭傷，今日傷癒復出後擔任球隊先發第2棒指定打擊，在1局下首打席就敲出二壘安打，還跑回到本壘得分，但3局下第二個打席時，在揮棒後便扶著球棒痛苦跪倒在地，和防護員討論過後勉強將這個席次打完，就馬上下場休息。

努涅茲右膝舊傷復發倒地影片

努涅茲痛苦跪在地上，紅襪教頭法瑞爾（右）與防護員趕緊上前檢查受傷狀況。（法新社）

30歲的努內茲可擔任二壘、三壘、游擊等工作，原本是舊金山巨人隊的明星工具人，紅襪在7月25日透過交易補強換來他，轉戰美聯後，本季打擊率高達3成12，另有12發全壘打、24次盜壘的演出，來到紅襪隊的37場比賽中繳出3成19、8轟、27分打點的好成績，被球隊視為下季重要戰力。

而此役紅襪隊台灣小將林子偉雖然未能替補出賽，不過上次在9月19日對上金鶯，在8局下替補上場守二壘，延長賽第11局上場打擊，林子偉發揮選球功力，從2好1壞纏鬥到四壞球保送，幫助紅襪擠成滿壘，耐心的選球成致勝關鍵，在賽後還被紅襪官方推特讚賞，如今努涅斯受傷缺陣，也讓眾人引頸期盼林子偉的上場機會是否有望增加。

紅襪隊台灣小將林子偉。（資料照，美聯社）