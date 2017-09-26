MLB》小球迷遭界外球直擊濺血 佛雷瑟：她在逐漸康復中

〔體育中心／綜合報導〕日前洋基與雙城之戰，一名小女孩被佛雷瑟（Todd Frazier）擊出約105英哩（約168.9公里）的界外平飛球直接打中，當場濺血緊急送醫。不但讓佛雷瑟自責不已，更嚇壞全場球迷，而今天佛雷瑟在受訪時說，受傷的小女孩已經在恢復中，希望很快就可以出院。

洋基佛雷瑟在當天打擊時，在第五局擊出三壘界外區的平飛球，未料竟直接打中觀眾席上的小球迷，佛雷瑟當場蹲下來、摀著嘴巴，表情相當難過，也脫下球帽，而壘上的哈勒戴（Matt Holliday）甚至還落淚，附近的觀眾也紛紛上前關切。該名小女孩立即送至附近的醫院治療，比賽因此中斷約4分鐘。

佛雷瑟當場蹲下來難過不已。（法新社）

界外球K中小球迷，現場工作人員立即將她送醫。（美聯社）

界外球K中小球迷，現場工作人員立即將她送醫。（美聯社）

在賽後佛雷瑟也與女孩的父親取得聯繫，關心小球迷受傷的狀況，今天在受訪時他說：「已經有來來回回和他（女孩父親）傳過幾次訊息了，小女孩的父親說她狀況有越來越好，希望她今天就能夠趕快出院。」而佛雷瑟也打算親自去拜訪這家人，「女孩的父親人非常親切，我們目前維持非常好的關係，我也會繼續每天為小女孩禱告，希望她可以趕快好起來。」佛雷瑟說。