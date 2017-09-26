中職》拚勁！林威助衝出三壘安打 球迷舉球衣歡呼（影音）

〔記者石毓琪／綜合報導〕中職二軍總冠軍賽今（26）日舉行首戰，昨天宣布季末高掛球鞋的林威助，在8局下敲出系列賽第一支安打，而且是一支三壘安打，並在隊友高飛犧牲打追回1分，場邊球迷也為之歡呼。

林威助昨突宣布季末退休，考量到球隊還有望角逐季後賽門票，婉拒球團舉辦引退儀式，因此5戰3勝的二軍總冠軍賽，將成林威助球員生涯的最終戰。雖然是二軍比賽，仍有不少球迷為欣賞林威助風采進場支持，列出一排林威助各式球衣，並自發性喊林威助「一球擊命」口號。

林威助此役以先發指定打擊第7棒出賽，前3打席分別擊出滾地球、三振，選到一次保送，8局下第4次打擊，林威助擊出右外野深遠飛球，藉著腳程跑出一支三壘安打，隨即在林明杰高飛犧牲打跑回1分，將比數追到1分差，也展現了他說的「上場就是全力以赴」，拚勁讓球迷高喊「林威助，我愛你！」

球迷高舉林威助球衣。（取自愛爾達體育直播）

首戰雙方由蕭一傑、陳琥先發，中信兄弟二軍在蔣智賢適時安打下先馳得點，富邦二軍於4局上張詠漢、黃智培背靠背全壘打，一舉攻下4分大局逆轉。

陷入2分落後的中信兄弟，8局下靠著林威助三壘安打、林明杰犧牲打追回1分，9局下郭勝安關門，控球失準遭逢危機，2出局二三壘有人，輪到林威助打擊，富邦二軍臨時換投林晨樺，林威助積極出棒，擊成左外野飛球接殺，成為最後一個出局數，富邦二軍4：3險勝，拿下第一勝。