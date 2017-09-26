2017 台北世大運

日職》陽岱鋼扛開路先鋒 挑戰巨人隊史里程碑

2017/09/26 16:33

陽岱鋼挑戰巨人隊史第1萬發全壘打。（取自巨人推特）

〔體育中心／綜合報導〕巨人今晚5時在東京巨蛋出戰養樂多，陽岱鋼再扛1棒中外野手，率先挑戰巨人隊史第1萬發全壘打。

陽岱鋼23日重返開路先鋒，打擊狀況有回溫趨勢，近3戰11打數3安打，今再扛1棒，能否在首打席就轟出隊史里程碑，令不少球迷期待。

巨人持續爭奪央聯最後1張季後賽門票，今派出王牌投手菅野智之先發，本季戰績16勝5敗、防禦率1.64；養樂多則是岩橋慶侍，本季戰績0勝1敗、防禦率0.00。

巨人先發打線

１（中）陽岱鋼
２（二）麥基
３（遊）坂本勇
４（一）阿部
５（三）村田
６（右）長野
７（左）中井
８（捕）小林
９（投）菅野

巨人隊史全壘打紀錄

1號：中島治康（1936年）
1000號：土屋正孝（1956年）
2000號：王貞治（1965年）
3000號：王貞治（1972年）
4000號：柳田真宏（1978年）
5000號：槙原寛己（1985年）
6000號：駒田徳廣（1992年）
7000號：二岡智宏（1999年）
8000號：Tuffy Rhodes（2004年）
9000號：Alex Ramírez（2010年）
10000號：？

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