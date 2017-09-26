排球》豐原高商四連霸秘密武器 蔡沛彰排壇新希望

豐原高商締造永信盃高男組四連霸。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／大甲報導〕有「排壇甲子園」之稱的第44屆永信盃全國排球賽，今日在鐵砧山永信運動公園進行最終日，在HVL高中排球聯賽締造四連霸的豐原高商在高男組冠軍賽，又以25：23、25、18氣走雲林大成商工，又在永信盃締造四連霸，而高二蔡沛彰也成為場上最引人注目的球員。

蔡沛彰擁有199.8公分優異身高，是豐商隊史最高的球員，執行教練葉忠桂透露，當初也算是「三顧茅廬」才從嘉義把蔡沛彰網羅，而這位孩子在身高已經佔上風，練習態度更是認真，未來豐商想要完成HVL五連霸，蔡沛彰的進步與表現將是關鍵。

蔡沛彰雙親都約175公分，而他國小畢業未滿170公分，在國二升國三之際，身高突飛猛進，暴長約25公分，他也期許有朝一日能真的成為200公分的大男孩。

豐商是國內高中排壇傳統強權，蔡沛彰國中就讀嘉義義竹國中屬於乙組球隊，許多人也不看好他能在豐商站穩位置，但他憑藉著在訓練的認真態度，漸漸跟上豐商許多隊友的腳步，他也希望未來能在HVL成為先發球員，甚至要成為國家隊成員。

豐商隊長劉佳昌表現獲得教練大力讚賞（記者林岳甫攝）

豐商蔡沛彰199.8公分，在教練眼中仍是個認真練習的好孩子。（記者林岳甫攝）

豐商蔡沛彰199.8公分，在教練眼中仍是個認真練習的好孩子。（記者林岳甫攝）

豐商蔡沛彰199.8公分，在教練眼中仍是個認真練習的好孩子。（記者林岳甫攝）