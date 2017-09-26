LOL世界賽》星朵拉偷龍加「小砲」單推主堡！HKA拚D組第一

HKA在這場46分鐘比賽，最終靠著精確戰術執行拿下勝利。（取自Twitch）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》S7世界賽入圍賽第一階段進入最後賽程，26日D組三隊再度交手，HKA依然輾壓RPG勝出、RPG第二場浪費前期風勢，不斷發生失誤讓FB收下勝利、第三場重頭戲由HKA二度交火FB，雙方依然一路打到46分鐘才分出勝負，昨日劇本再度上演，由星朵拉偷到巴龍，只是這次換HKA笑到最後，再靠著崔絲塔娜帶兵單挑主堡成功，為HKA拿下關鍵一勝，本日最後將與FB加賽，決定誰將以分組第一進入次輪淘汰賽事。

D組首場比賽由HKA對上RPG，前者選出加里歐（Riris）、嘉文四世（GodKwai）、星朵拉（M1ssion）、法洛士（Unified）與珍娜（Kaiwing）；後者則是藍寶（Evi）、雷克薩（Tussle）、路西恩（Ramune）、崔絲塔娜（YutoriMoyasi）與布郎姆（Dara）。（取自Twitch）

RPG記取前場教訓，開局就反野插眼，想要掌握嘉文四世（GodKwai）動向，6分鐘RPG中野眼看就要收下殘血的星朵拉（M1ssion），卻被加里歐的「英靈之門」反打，並收下雷克薩（Tussle），儘管本場節奏較慢，但HKA還是漸漸取得三路優勢，15分鐘再靠著一波5夾2成功拿下下二塔，經濟已經來到6000領先。

HK上野的突襲開戰組合讓RPG總是無法應對，會戰陷入被動只能節節敗退，HKA再度取得大半場地圖控制，23分鐘順利拿下巴龍，2分鐘後HKA更在中路拿下對方4顆人頭，順利在26分鐘結束比賽。

擊敗RPG，M1ssion談下一場對FB。（取自Twitch）

由於下一場將對上昨日擊敗他們的土耳其戰隊FB，賽後，HKA中路選手M1ssion受訪時談到昨日失利是因為B/P沒有做好，他相信昨日落敗絕非實力不如人，今日B/P好一點應該就可以贏；下路選手Unified也表示會向FB復仇，「我們有很大機會以一號池出線（意味擊敗FB）」。

輕鬆擊敗RPG後，第三場由FB二度對上HKA，前者選出茂凱（Thaldrin）、史瓦妮（Crash）、奧莉安娜（Frozen）、希維爾（Padden）與露露（Japone）；後者則是加里歐（Riris）、古拉格斯（GodKwai）、星朵拉（M1ssion）、崔絲塔娜（Unified）與亞歷斯塔（Kaiwing）。（取自Twitch）

開局「GodKwai」操作的古拉格斯就出現失誤，雖想反野卻被對方上野抓到擊殺送頭，但5分鐘他也趁下路露露（Japone）回家，希維爾（Padden）還在線上的時機成功GANK，而本場下路打得十分緊繃，也讓HKA選擇換到上路，而崔絲塔娜（Unified）不斷被對方全員針對，好在靠著亞歷斯塔（Kaiwing）「神牛護體」才保住一命。

二度碰面的雙方依舊打得僵持，第一條巴龍誕生後，雙方都沒有把握能吃下，隨即進入發育期，不斷在巴龍池附近佈眼拆眼，直到37分鐘雙方終於開戰，HKA在河道抓到史瓦妮及露露後成功拿下巴龍與遠古巨龍，終於拆掉所有外塔挺進高地，更拿下一座水晶兵營後撤退。

關鍵第二條巴龍誕生後，加里歐（Riris）卻在下路被FB多人擊殺，也獲得搶開巴龍的機會，這時昨日的劇本竟然再度上演，由星朵拉成功偷到巴龍，只是這次操作星朵拉的選手是HKA的M1ssion，在此同時，崔絲塔娜竟然已經帶著中路兵線衝進FB家中，讓對手措手不及，儘管希維爾回家防守，但仍被崔絲塔娜收下，最終就在46分鐘單拆主堡成功，為HKA拿下寶貴一勝。

賽後，HKA輔助選手Kaiwing受訪談到關鍵巴龍會戰，他指出隊伍本來是計畫殺茂凱，以5打4巴龍團，但加里歐不小心死了，四人正面打肯定輸，只能用搶的，同時看著中路兵線正要進入敵方高地，所以讓AD帶兵拆主堡，又想到昨日巴龍同樣被星朵拉加打野搶到，所以就照做，他也談到當下有70%信心可以偷到。

至於本場獲勝關鍵，他也提到，就是不要亂開巴龍，穩穩打就會贏，先冷靜想一下就好。

HKA拿下本場勝利後，戰績與FB一樣都是3勝1敗，將在下一場C組FNC對上YG比賽後進行加賽，決定將由誰代表D組第一挺進次輪淘汰賽。