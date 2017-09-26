中職》今盼開轟慶生 高國輝：明年討回失去的

高國輝今天在台南球場度過32歲生日。（記者郭羿婕攝）

〔記者郭羿婕／台南報導〕悍將主砲高國輝今天在台南球場度過32歲生日，賽前許下願望：「希望今天可以打全壘打，球隊能贏球。」對於自己，他更大期許是，明年能健康打完一整季，「失去的，包括球隊戰績和個人成績，明年要討回來，要再更努力。」

因受傷導致出賽數銳減，挑戰全壘打王4連霸也無望，高國輝說，一定會可惜，「今年成績不好，可能季前準備不夠充足，季後再加油，只要能健康一整年，成績應該會不錯。」雖表現難免受經典賽影響，但他說，不希望歸咎到經典賽，「畢竟如果這次沒參加，以後應該不會再有機會了吧！」

巧的是，這是高國輝返國加盟中職後，第3次生日剛好在台南比賽，他都記得很清楚，球隊也特地買蛋糕要幫他慶生，但勢必難擋隊友「出招」，他堅持賽後再慶祝，笑說：「因為不想洗兩次澡，太麻煩了！」

9月23日傷後復出，高國輝今晚對獅隊擔任先發四棒、左外野手。近年飽受大小傷勢所苦，但每次傷癒歸隊總能有搶眼表現，他說：「可能終於脫離復健吧！復健真的無聊又辛苦，脫離時心情會比較好，反映在球場上，終於回到球場感覺真的很好。」

一轉眼已32歲，高國輝也說：「不知道自己能打到幾歲，希望喜歡我的球迷能多進場看我比賽、替我加油。」