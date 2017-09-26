LOL世界賽》C組YG力抗FNC成功 攜手晉級次輪淘汰賽

C組賽果最終由FNC、YG晉級次輪淘汰賽。（取自Twitch）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕本（26）日進入《英雄聯盟》S7世界大賽入圍賽第一階段最後賽程，瀕臨淘汰邊緣的YG發揮韌性，首日零勝紀錄竟然在第二日打出全勝戰績，擊敗南美洲戰隊KLG及不敗王者FNC，靠自己實力登上C組第二晉級次輪淘汰賽，連兩場落敗的KLG也在YG爆冷擊敗FNC失去加賽機會，以1勝3敗慘遭淘汰，儘管輸給YG，FNC還是以3勝1敗戰績穩居D組龍頭，順利晉級。

C組首場比賽由KLG對上YG，前者選出加里歐（MANTARRAYA）、嘉文四世（Tierwulf）、卡瑪（Plugo）、寇格魔（Fix）、亞歷斯塔（Slow）；後者選擇科加斯（Ren）、李星（Venus）、庫奇（Naul）、剎雅（BigKoro）與銳空（Palette）。（取自Twitch）

不像上一場輸給KLG，本場YG前期三路均取得優勢，18分鐘雙方在下路開戰，然而KLG在選出四保一陣型下，嘉文四世（Tierwulf）不斷緊跟寇格魔（Fix），反而浪費許多時間蹲點做白工，也讓雙方差距逐漸擴大，YG不斷在KLG推塔時進行地圖物件交換，也讓KLG疲於奔命，23分鐘YG成功將會戰戰線拉長，打出1換4攻勢順利吃下巴龍，藉由經濟領先超過一萬優勢下，順利在30分鐘拿下勝利。

第二場由KLG對上FNC，前者選出慎（MANTARRAYA）、古拉格斯（Tierwulf）、加里歐（Plugo）、剎雅（Fix）與露露（Slow）；後者選擇選擇茂凱（sOAZ）、雷克薩（Broxah）、奧莉安娜（Caps）、崔絲塔娜（Rekkles）及珍娜（Jesiz）。（取自Twitch）

輸給YG後，面臨加賽危機的KLG打FNC格外努力，更在前期取得優勢於12分鐘收下首塔經濟，FNC想拿預示者卻遭遇阻礙，接著FNC在16分鐘收下小龍後，KLG也能拿下預示者作為因應並順利收下上二塔，連帶控制紅方野區視野，然而，22分鐘雙方開戰，FNC靠著茂凱（sOAZ）施展「詭林之握」成功收下對方2顆人頭，順利拿下巴龍逆轉局勢，FNC不囉嗦直接在25分鐘進攻高地並打出0換3攻勢，24分鐘順利拿下勝利。

第三場由FNC對上YG，前者選出科加斯（sOAZ）、伊莉絲（Broxah）、星朵拉（Caps）、崔絲塔娜（Rekkles）及布郎姆（Jesiz）；後者則是加里歐（Ren）、古拉格斯（Venus）、卡薩丁（Naul）、法洛士（BigKoro）與崔絲塔娜（Palette）。（取自Twitch）

即使在首場擊敗KLG獲得加賽拚分組第二機會，但YG選擇靠自己，只要贏下對FNC的比賽，就能獨自以分組第二晉級，開賽就發揮拚勁，打出一場順風局，不管是經濟還是推塔數都領先對面，22分鐘YG更是抓到崔絲塔娜（Rekkles）回家位置，並予以擊殺，再於巴龍池視野盲區抓到布郎姆（Jesiz）及伊莉絲（Broxah），隨後順利吃下巴龍，靠著巴龍BUFF順利拆掉對方高地塔後撤退。

儘管FNC不斷想要靠多夾少或是單抓對面，都在視野盲區下失敗，關鍵時間發生在31分鐘，FNC選擇開巴龍成功，YG卻棄守選擇衝進對方家裡想要直拆主堡，這個賭注最終成功了，FNC回守不及，卡薩丁（Naul）及隊友們在32分鐘順利拆掉主堡獲勝。

由於賽前KLG是1勝3敗，如果照劇本演出，YG輸給FNC也會是1勝3敗，雙方就將加賽決定誰以分組第二晉級，但YG成功打敗不敗王者，順利以2勝2敗獨居第二，也讓加賽情況不會發生，KLG慘遭淘汰，FNC依然以３勝１敗C組第一晉級。