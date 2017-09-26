中職第4人！高國慶1400場出賽 震驚林威助退休

統一獅高國慶第1400場出賽。（記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／台南報導〕獅隊老將高國慶10月6日將滿39歲，今對悍將擔任先發六棒、一壘手，正好是生涯第1400場出賽，他說：「這只是過程，目標是1800場，想挑戰一下。」

自2004年起，今年已是高國慶第14個職業球季，成中職史上第4位達成1400場出賽的選手，僅次於張泰山1863場、彭政閔1600場、黃忠義1423場，現役選手只輸彭政閔。

剛進職棒時，高國慶沒想過能出賽這麼多場，直到呂文生擔任教頭時，他開始打出成績，才意識到自己也有機會，「呂教練幫助我很多，尤其是心理上的鼓勵，他確實改變我許多。」

以往總是固定先發，如今出賽空間受年輕人擠壓，高國慶認為，世代交替是遲早的事，但要有不能輸給他們的心態，他長年維持繁重訓練，尤其是體能，「把自己練起來，別退得那麼快，甚至練得比他們好，不然會覺得連訓練都沒目標。」

高國慶說，和他同屆的中職球員只剩陽建福、劉芙豪和林威助，昨聽聞林威助要退休，他嚇一大跳，「以威助的實力，他還是中心打者，如果有新球隊、如果我是教練，會把他擺在中心棒次，有經驗又看過大場面，只是機會問題。」

高國慶有些感慨，他認為林威助身體保持得很好，對自我要求也高，讓他印象深刻的是2009年第2屆經典賽，大家在巨蛋結束訓練，會找地方再做重訓，當他們找到地方健身時，林威助早已在裡頭練習，還提供做重訓的想法，他笑說：「一直想說要不要聯絡威助，想跟他說這新聞讓我太震驚了！」

高國慶也說，各隊還有許多被埋沒的人才，都只是缺乏機會，畢竟4隊真的太少了。