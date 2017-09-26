2017 台北世大運

MLB》大聯盟史上最強菜鳥 一朗民調高居第3

2017/09/26 19:42

鈴木一朗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基賈吉（Aaron Judge）今轟破菜鳥全壘打紀錄，ESPN今做民調讓網友評選誰是大聯盟史上最強菜鳥，賈吉高居第一名。

賈吉本季打擊率0.283，外帶50轟108打點，攻擊指數1.038，目前以2300票高居史上最強菜鳥第1名；第2是楚奧特（Mike Trout），他在2012年完成30轟、49盜、打擊率0.326；第3則是鈴木一朗，他在2001年敲出242支安打，外帶56盜，打擊率高達0.350。

若依照較客觀的數據分析，根據勝利貢獻值（WAR）顯示，2012年的楚奧特以「10.8」高居大聯盟菜鳥第1；鈴木一朗以「7.7」居第4；賈吉則以7.3暫居第6。

美媒民調史上最強菜鳥

1 賈吉（2017） 2300票
2 楚奧特（2012） 1100票
3 鈴木一朗（2001） 767票
4 無鞋喬（1911） 576票
5 Ted Williams（1939） 468票
6 普侯斯（2001） 394票
7 Fred Lynn（1975） 306票
8 Mark McGwire（1987） 236票
9 Dick Allen（1964） 199票

WAR值評史上最強菜鳥

1 Mike Trout（2012） 10.8
2 無鞋喬（1911） 9.2
3 Dick Allen（1964） 8.8
4 鈴木一朗（2001） 7.7
5 Fred Lynn（1975） 7.4
6 賈吉（2017） 7.3 （截至今日）
7 Carlton Fisk（1972） 7.3
8 Mike Piazza（1993） 7.0
9 Troy Tulowitzki（2006） 6.8
10 Tony Oliva（1964） 6.8

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