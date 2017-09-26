日職》巨人隊史1萬轟 王貞治轟過兩發紀錄彈

〔記者倪婉君／綜合報導〕巨人今天成為日職第1支達成隊史1萬發全壘打的球隊，也寫下日職新頁；在巨人「萬轟史」中，王貞治是轟出第2千和3千號全壘打的打者，也增添他在隊史的傳奇性。

巨人隊史首轟是由中島治康在1936年轟出，他也是日職史上第1位打擊「三冠王」，到今天巨人對養樂多的4局下，再由中井大介完成隊史萬轟，更是意義別具。

回顧「萬轟史」，「王桑」王貞治是最會轟「紀念轟」的打者，他在1965年轟出隊史第2000彈，到了1972年的3000轟，也是出自他之手。

其他像是前巨人監督原辰德在1982年轟出隊史第4500號全壘打，有「呂怪物」之稱的台灣巨砲呂明賜也在1988年轟出第5500轟，「酷斯拉」松井秀喜在1996年轟出第6500轟，現任監督高橋由伸則在2002年轟出第7500號全壘打。

值得一提的是，現任巨人一軍打擊教練二岡智宏，則在1999年轟出隊史第7000發全壘打。二岡和陽岱鋼在火腿當過隊友，擔任打教後也對「岱桑」盯得特別緊，會和他進行打擊特訓。

巨人隊史第8千和9千號全壘打，都是由洋砲轟出，8千號由傳奇洋將「狼主」羅德斯締造，9千號則是拉米瑞茲所轟，他也是現任橫濱DeNA監督。

王貞治在1965年轟出隊史第2000彈，還有1972年的3000轟。（資料照，記者廖耀東攝）

呂明賜（右）在1988年轟出巨人隊史第5500轟。（資料照，記者廖耀東攝）