小熊拚國聯中區封王 今日賽事預告與轉播

小熊先發投手阿里耶塔。（資料照，美聯社）

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大聯盟方面，洋基主場迎戰光芒，派出蒙哥馬利（Jordan Montgomery）擔任先發，將對決光芒史奈爾（Blake Snell）；國聯部份，小熊做客紅雀，派出強投阿里耶塔（Jake Arrieta）掛帥，紅雀由馬丁尼茲（Carlos Martinez）迎戰，只要小熊拿下這場比賽或釀酒人輸球，就能夠在國聯中區封王，這場比賽對小熊相當重要，請不要錯過精采比賽。

中職方面，桃猿主場迎戰兄弟，派出尋求對戰5連勝的賽格威先發，兄弟則由今年季中選秀第4輪選進的投手蔡齊哲先發，這將會是蔡齊哲生涯初登板，能否拿下生涯首勝，請不要錯過今天的比賽。

日職部份，力拚季後賽的巨人今主場迎戰中日龍，派出洋投麥克拉斯（Miles Mikolas）先發，中日龍則由小笠原慎之介應戰，陽岱鋼昨3支1，目前巨人跟央聯第三的DeNA僅剩1場勝差，今日能否再拉近勝差，請鎖定自由體育文字直播。

MLB

07:00 光芒 vs. 洋基 （民視、FOX體育）

08:30 小熊 vs. 紅雀 （FOX體育三台）

中職

18:35 中信兄弟 vs. Lamigo桃猿 <桃園>（ELEVEN SPORTS、愛爾達足球、CPBLTV）

日職B

17:00 日本火腿 vs. 歐力士 （FOX體育）

17:00 中日 vs. 巨人（愛爾達體育、緯來體育）