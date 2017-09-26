LOL世界賽》還是拿不下巴龍！HKA分組第二晉級將對上FNC

土耳其戰隊FB最終還是在加賽打敗HKA，以D組第一晉級次輪淘汰賽。（取自Twitch）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕HKA經過關鍵戰勝FB後，雙方都以3勝1敗將以加賽決定誰將代表D組第一勝出，而落敗者則是D組第二，加賽依舊打得激烈，雙方再度纏鬥46分鐘，HKA錯失擴大前期優勢的機會，又再一次被對方偷到巴龍而種下敗果，最終就以D組第二晉級次輪淘汰賽，經過隨機抽籤後，將在次輪賽事對戰歐洲戰隊FNC進行五戰三勝淘汰賽，勝者將挺進16強小組賽。

關鍵加賽，HKA選擇加里歐（Riris）、古拉格斯（GodKwai）、星朵拉（M1ssion）、法洛士（Unified）及布里茨（Kaiwing）；FB則是茂凱（Thaldrin）、奈德麗（Crash）、艾克（Frozen）、崔絲塔娜（Padden）及露露（Japone）。（取自Twitch）

本場雙方都選擇前兩場未見的奇兵，HKA是布里茨、FB則是艾克，而這樣的奇兵紛紛在比賽發揮功效，開局HKA就靠著布里茨（Kaiwing）的「火箭抓取」不斷抓到對線的崔絲塔娜（Padden），兩度收下人頭，也讓法洛士（Unified）吃兵數遙遙領先兩倍之多，順利在下路打出破口。

推塔數方面也由HKA取得優勢，隨著比賽進入20分鐘，雙方目標也變成巴龍池視野爭奪戰，HKA也亟欲利用視野優勢為機器人製造更多機會，但又如同上一場 在視野沒有鞏固起來，沒有一方敢貿然開巴龍，直到28分鐘雙方正式交戰，茂凱（Thaldrin）先被星朵拉（M1ssion）超能解放收下 但HKA卻未選擇開巴龍，不僅錯失絕佳機會，進退失據也讓FB逮到機會連拿兩座外塔。

直到34分鐘改由FB搶開巴龍，HKA向前防守的結果就是送掉四顆人頭，也讓對方靠著巴龍BUFF一路推到只剩下一座外塔，此時雙方在中路交戰，HKA靠著加里歐 （Riris）開啟「英靈之門」進場，打出0換3攻勢，也讓HKA直接衝至對方高地把一座主堡塔打殘。

關鍵時間點在於42分鐘，第二條巴龍重生後，雙方依然不斷遊走巴龍池附近爭奪視野，HKA此時選擇搶開巴龍，但最後一下卻被奈德麗（Crash）搶到，這也是雙方三場交手以來第三次巴龍被對方偷走，陷入劣勢的HKA最終在河道被收下4顆人頭，也讓FB在46分鐘笑納最終勝利。

FB拿下勝利後，確定將以D組第一晉級次輪賽事，HKA則是D組第二，經過賽後的抽籤後，四個分組名單也確立，中國戰隊WE將對上東南亞戰隊YG、北美戰隊C9將對上墨西哥戰隊LYN、土耳其戰隊FB將對上巴西戰隊ONE、歐洲戰隊FNC將對上香港戰隊HKA。

入圍賽最終淘汰賽將於28日舉行，HKA也成為四大賽區第三種子中，唯一沒有以分組第一晉級的隊伍。（取自Twitch）

次輪賽事將於28日及29日舉行，比賽兩方進行五戰三勝賽制，各組勝者將經由隨機分配至16強小組賽的四組分組，由於本屆賽事規定同一組內不會有超過一支來自同賽區隊伍，屆時晉級小組賽四支隊伍也將依該規則分配。