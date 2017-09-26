孝親洗腳活動 郭婞淳幫母親奉茶、洗腳

郭婞淳幫母親洗腳、奉茶。（全國體總提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕連續四年舉辦的孝親洗腳活動，今年將於10月15日於總統府前廣場舉行，號召萬人響應，甫於世大運打破世界紀錄，勇奪金牌的女子舉重選手郭婞淳，今於記者會親自幫母親藍璐洗腳、擦腳，並奉上熱茶，展現賢慧、溫柔的一面。

孝親洗腳活動，過去不乏各界名人、體壇健將、當紅藝人等攜家帶眷熱情相挺，今年活動報名開跑，邀請民眾跟臺灣運動國手一起行孝。孝親洗腳活動報名至10月6日（五）下午5時截止，限額萬人，額滿截止，希望大家一起攜手共創大孝知恩新未來。

參加者免收取報名費，尊親長者還可獲得孝心傘、孝心臉盆、孝心毛巾、孝心椅、孝親奉茶杯等紀念品。主辦單位歡迎小朋友到現場加入孝親天使齊聲唱行列，用實際行動表達對長者的感恩。

除了幫父母、長輩洗腳外，體育選手也會幫教練洗腳感謝師恩，張朝國說，一日為師，終身為父，沒有教練，選手也得不了金牌，尊師重道的觀念也要一起提倡。

郭婞淳第三年參加洗腳活動，第一年幫教練林敬能洗、去年是外婆，今年則要帶妹妹一起為母親洗腳，他表示，「替教練洗腳比較害羞，平常的互動常相互吐朝、打鬧；幫外婆洗，內心很溫暖，因為從小就是外婆帶大，幫他洗的同時，他眼淚一直流。」