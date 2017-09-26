中職》羅力9連勝、800局到手 獅隊跌下王座

富邦悍將先發投手羅力。（記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／台南報導〕悍將王牌羅力今晚出馬，對獅隊繳出6.1局失1分好投，單場12K創個人新高，也成為中職史上第3位生涯投滿800局的洋投，將自己最長連勝紀錄推進到9連勝。

羅力率隊以13：1搶下3連勝，獅隊無緣4連勝，才剛坐回下半季龍頭，又被踹下王座，落後猿隊0.5場勝差。

羅力率先拿到本季第16勝，追平2015年寫下的個人單季最多勝，防禦率2.27、149次三振也領先，穩居三冠王，生涯投球局數更已達803.2局。

羅力僅挨6安，12K追平中職本季單場最多奪三振，他歸功捕手方克偉引導，「克偉幫我許多忙，讓打者失去平衡，我就是照他指示，一球一球執行。」

這也是羅力今年第4次、首度連2場只休4天就上陣，他說，每5天出賽在美國是家常便飯，小聯盟時期即是如此，來台後的訓練目標，也是想像著在美國的輪值來準備。

羅力本季4次投一休四都以優質先發奪勝，且今年抗獅最多次，12戰拿9勝2敗、防禦率1.68都最出色，對戰已是5連勝；台南也堪稱羅力幸運地，從義大到富邦，已在此收下10勝0敗。

羅力開季因傷缺陣，表現卻越來越猛，連9場先發摘勝投，絲毫不見疲憊，他表示，每次訓練都是為了下一次更有競爭力的出賽，「我很重視練習狀況，不輕忽任何該做的事，這是我追求的目標。」

方克偉不僅蹲捕有功，還以2安2打點相挺，5局上達成生涯100打點；新秀范國宸也貢獻4安3打點。

生涯首度單場4安，范國宸笑說：「很多都是幸運安打啦！狀況其實一直都維持得不錯，前幾場有點想太多，今天放開來打，很開心，也幫助球隊奪勝。」

范國宸先前在二軍磨練時，教練許國隆叮嚀他：「練習怎麼打，比賽就怎麼打。」這對他幫助很大。至於一軍首轟尚未出爐，他說，沒想那麼多，現在就是盡量上壘，幫助球隊。

范國宸。（記者黃志源攝）