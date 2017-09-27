NBA》歷經風災洗禮 保羅鼓勵災民：我們都是一家人

〔體育中心／綜合報導〕今年剛交易到休士頓火箭「前船長」保羅（Chris Paul）在剛進入NBA時就曾目睹過卡崔娜颶風（Katrina）對紐奧良居民的生活帶來巨變，被交易到休斯頓又碰上颶風哈維（ Harvey ），保羅不但響應捐款，也熱情向休士頓的球迷喊話：「我們就是個大家庭會相互扶持。」

休士頓火箭「前船長」保羅。（美聯社）

2005年六月底紐奧良黃蜂在首輪第四順位選進韋克森林大學的保羅，八月底就遇到颶風侵襲，逼得黃蜂在新球季展開之後，只能北上到奧克拉荷馬市進行例行賽，而保羅生涯頭兩年的主場出賽也大多都在奧克拉荷馬市進行。

「看到人們失去自己擁有的一切，真的非常難受」保羅說道，「他們是我們的球迷，是我們前進的動力，在每個比賽的夜晚為我們加油，在這樣一段艱難的時刻，我們應該像個大家庭一樣互相支持。」保羅說。

哈維颶風之後，NBA聯盟及球員工會捐出一百萬美金，休士頓火箭隊捐出400萬，而火箭老闆亞歷山大（Leslie Alexander）則把金額提高到一千萬，當家明星「大鬍子」哈登（James Harden）也捐出一百萬美金，協助全市各項重建工作。

火箭當家一哥哈登。（今日美國）

「很幸運能擁有這樣的一群球員，」火箭總教練丹東尼（Mike D'Antoni）說，「他們都是很有經驗的球員，非常有號召力，也十分熱心。而我們在這個夏天所經歷的一切會，只讓我們更加團結，接下來在災後恢復工作上的計劃。我們會也一直協助做下去，這是我們在場下最重要的任務。」

「對其他人來說，可能都只是電視上一些畫面而已，他們會慢慢遺忘，」保羅說，「但我們住在這裡，是這裡的一份子，這也是為什麼我們堅持要讓這座城市回復的比以往更繁盛！」

保羅今年被快艇交易到火箭。（美聯社）