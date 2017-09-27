鬥陣特攻》OPC季後賽下週展開 門票今日開賣

鬥陣特攻太平洋職業錦標賽第二季季後賽即將展開。（暴雪娛樂提供）

〔記者陳耀宗／台北報導〕經過前五週激烈對抗，本週將是《鬥陣特攻》太平洋職業錦標賽第二季季賽最後一週，緊接著迎來的就是10月6日展開的季後賽，前四強隊伍將進行七戰四勝單敗淘汰制，爭奪冠軍殊榮及300萬獎金。比賽場地同樣位在台北暴雪電競館，並於本（27）日開放玩家購票，屆時現場除觀賞精彩季後賽外，還會有樂團表演、與近距離與戰隊選手、英雄Cosplayers拍照合影與神祕小禮包可獲得。

本賽季在韓國隊伍Ardeont（ArT）加入後也使得戰績大洗牌，至今仍維持11勝0敗的完美戰績穩居第一、上季冠亞軍閃電狼及Blank Esports（BLK）則是分居二、三名，第四名則是本季進步卓越的Hong Kong Attitude，至於上季季軍ahq則是暫時排在季後門大門外的第五名。

本季才加入的韓國戰隊ArT至今仍保持不敗紀錄。（暴雪娛樂提供）

香港戰隊HKA本季表現優異，以第四名暫時守住季後賽資格。（暴雪娛樂提供）

本週將是最後一週賽程，星期五首場比賽將看ahq有沒有辦法打破ArT的完美之身並挺進四強之林，第二場則是閃電狼與BLK的老二保衛戰；星期六的第三場比賽HKA與ahq將正面交火，一奪季後賽最後名額；星期日最後一場更是ArT再度交戰閃電狼，同樣精彩可期。

下週展開的季後賽事將採七戰四勝的單敗淘汰制，10月6日是季賽第一名對上第四名、7日則是季賽第二名對上第三名、8日會先進行季軍賽後再打冠亞軍賽，季賽成績排名較高者擁有主場優勢，可以選擇第1、3、5、7回合的地圖與攻守順利。

屆時，暴雪電競館將會邀請樂團演奏《鬥陣特攻》經典音樂，購票入場的民眾還可與英雄角色Cosplayers及戰隊選手拍照合影，現場還有週邊商品區可以讓喜愛《鬥陣特攻》的玩家滿足購物慾望，季後賽門票將於本日開賣。

本週將是最後一週賽程。（暴雪娛樂提供）