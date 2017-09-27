亞室運》電競男兒的淚水 林家弘逆轉同胞摘金

電競好手林家弘在格鬥天王XIV摘金。（體記提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕亞洲室內暨武藝運動會共舉辦21種運動競賽，電競列入示範賽，林家弘與世界排名第4的曾家鎮在《格鬥天王XIV》金牌戰狹路相逢，最後由林家弘演出逆轉摘金。

今年7月，林家弘在EVO世界格鬥大賽拿下金牌，奪金那一刻，他忍不住流下男兒淚，他當時想，辛苦這麼久，終於拿到世界冠軍了。

談到眼淚背後，林家弘輕描淡寫地說：「和許多電競好手一樣，剛開始打興趣，後來有點成績，往更大比賽發展。家人剛開始也不支持，但有了成績，也就沒這麼反對了。」

台灣選手陳永和則在《爐石戰記》贏下一銅，陳永和賽後說，並未完全發揮，成績應該能更好。

在台灣許多人的觀念中，電競非正規職業，傳統教育觀念，也教導學生以課業為重，但其實電競產業在許多國家發展都十分蓬勃，林家弘與曾家鎮都有感而發說，台灣電競產業的環境不理想，相較中國、日本或其他亞洲國家，臺灣國內比賽偏少、獎金也偏低。

近幾年因台灣電競好手在國際舞台打開知名度，發展漸有起色。但其實電競產業裡的遊戲，還是有大小眾之分，《格鬥天王》就偏少數玩家喜好。

從街機廳出身的林家弘，接觸電競已有25年，平時除實況直播，他在台北西門町和朋友合夥開了一家「格鬥電競活動館」，類似過往的街機廳，讓喜歡格鬥運動的同好，有聚會的地方。

林家弘和曾家鎮都希望，透過國際賽成績，政府能更重視電競產業，企業也願贊助選手。電競隊教練洪梓硯則表示，電競協會今年底將升格，體育署也將補助，選手能更專注在練習與比賽。

台灣電競好手在格鬥天王XIV決賽內戰。（體記提供）