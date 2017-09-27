中職》直球均速僅140 羅力靠什麼宰制中職?

富邦悍將投手羅力。（記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕富邦悍將洋投羅力以16勝、149K、防禦率2.27暫居中職投手三冠王，領先桃猿洋投「三亞王」史博威的14勝、135K、防禦率2.41，羅力有機會繼2015年後再奪三冠王。

羅力到底有多威?細看數據，本季羅力每局被上壘率（WHIP）僅1.03、防禦率2.27，近10年滿規定投球局數的投手當中，皆只落後2010年前兄弟洋投卡斯帝的1.00、2.18；不過，2010年中職洋投平均防禦率2.90、WHIP1.23，都比今年洋投平均防禦率4.27、WHIP1.40還要低許多，羅力投球宰制力更顯不易。

本季羅力對右打的被打擊率1成98為全聯盟最佳，對左打的被打擊率2成40，僅次於史博威的2成33，在主場防禦率1.61也是全聯盟最優，堪稱「主場王」，得點圈有人情況下，被打擊率僅2成，顯示危機處理能力不俗。

羅力149K當中，其中107K是讓打者揮棒落空吞K，搖頭嘆息走回休息室，另42K是讓打者站著看球進好球帶遭三振，奪三振率8.67居聯盟第三，平均每9局才出現1.88次四死球則是聯盟第一。值得一提的是，本季羅力並未投出觸身球，是聯盟投球局數前25名當中唯一一人。

本季羅力出賽24場都是先發，其中17場優質先發（先發至少投6局、責失3分以內），平均每次先發可以投將近6.2局，每次先發平均用了97.6球，相當穩定且耐投。

今年球季羅力直球均速僅140公里左右，在全聯盟現役投手還無法擠進前20名，最快球速只有145公里，不算頂快，不過靠著穩定控球和犀利指叉球，羅力仍能在中職佔有一席之地，成為近年來最經典洋投。

順帶一提，2002年大聯盟投手直球均速為89.9英里，約144.7公里，到了2016年大聯盟投手直球均速已飆到93.1英里，約149.8公里，堪稱「火球世代」。