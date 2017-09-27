MLB》巴克斯頓超狂5星守備 雙城外卡晉級M1（影音）

〔體育中心／綜合報導〕明尼蘇達雙城中外野手巴克斯頓（Byron Buxton）今天對克里夫蘭印地安人的比賽中，展現超狂美技的五星守備，抓下該場第一個出局數，連現場的主播都忍不住驚呼：「我的天呀！」

8局下無人出局，印地安人奇普尼斯（JasonKipnis）擊出在中左外野強勁平飛球，巴克斯頓第一時間就精準判讀小白球的落點，以3.6秒時間衝了56呎並以魚躍撲接漂亮完成接殺。巴克斯頓主要守備以中外野為主，今年守備共有390次機會，僅發生5次失誤，守備率為0.987，Statcast系統以防守球員移動距離，要花的時間作評比，區分為5個等級，最高等級為5星級，巴克斯頓這球接到的機率只有24%。

球隊獲勝後，巴克斯頓開心與隊友慶祝。（今日美國）

今日雙城、印地安人一來一往，雙方前五局鏖戰到4：4平手，6局下印地安人靠著林多（Francisco Lindor）的高飛犧牲打拿下超前分，7局下英卡納西恩（Edwin Encarnacion）轟出陽春砲再添一分，不過8局上雙城多齊爾（Brian Dozier）在一二壘有人的情況下，轟出一發逆轉三分砲，帶領雙城終場以8：6擊敗印地安人，雙城的晉級魔術數字也降為1，只要明天贏球或者天使輸球，就可以順利搶下季後賽門票。

雙城開路先鋒多齊爾轟出逆轉三分砲。（法新社）