網球》哈勒普等4球星卡位 女網年終賽8強只剩最後3席

羅馬尼亞女將哈勒普。（取自WTA官網）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕WTA（職業女網總會）今宣佈，本週最新世界女單排名2至5席的羅馬尼亞哈勒普（Simona Halep）、捷克普利絲可娃（Karolina Pliskova）、烏克蘭絲維托麗娜（Elina Svitolina）、「高齡」37歲的美國老將大威廉絲（Venus Williams），都已入圍下月新加坡年終總決賽，屆時全球頂尖女單8強門票也只剩最後3席。

2017球季的WTA年終賽，總獎金高達700萬美元（約2.121億台幣），10月22日至29日將在新加坡舉行，先前新科世界球后的西班牙美女穆古魯莎（Garbine Muguruza）已經率先上榜，本週再確定4席，總計已有5強出爐。坐二望一的哈勒普，連續第4年躋身年終賽，她早在2014年首次參賽就勇奪亞軍；以手臂和大腿醒目刺青聞名的普利絲可娃，則連續第2年角逐，芳齡25的她才把球后寶座拱手讓人。

捷克好手普利絲可娃。（取自WTA官網）

年初曾訪台的絲維托麗娜，本季已贏得包括台北站在內的5座WTA女單冠軍，使得年僅23歲的她殺入全球前5；至於寶刀未老的大威，今年澳網、法網兩度重返大滿貫決賽，她也第5次進軍年終賽，過去曾在2008年杜拜封后。

雙打8強方面，也有半數人馬就位，包括俄國衛冕者瑪卡洛娃（Ekaterina Makarova）／維絲妮娜（Elena Vesnina）、台將詹詠然／「瑞士公主」 辛吉絲（Martina Hingis）、澳洲組合巴蒂（Ashleigh Barty）／德拉夸（Casey Dellacqua ）、捷克軍團赫拉黛琪卡（Lucie Hradecka）／席妮亞可娃（Katerina Siniakova）等4組提前入圍。

烏克蘭絲維托麗娜。（取自WTA官網）

大威廉絲。（取自WTA官網）