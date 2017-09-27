MLB》貝林傑大秀雷射肩 道奇奪季後賽主場優勢（影音）

〔體育中心／綜合報導〕道奇大物新秀貝林傑（Cody Bellinger）今天在與教士系列賽的第二戰，從中外野上演精彩的「雷射肩」，成功阻殺奔回本壘的跑者化解失分危機，終場道奇以9：2擊敗教士，順利收下單季第101勝，離平自家隊史1953年奪單季105勝的紀錄，僅剩下四勝之差。

7局上兩出局，教士倫弗洛（Hunter Renfroe）敲出穿越二壘防區的落地安打，二壘上的邁爾斯（Wil Myers）見狀繞過三壘後朝本壘狂奔，不過道奇中外野手貝林傑可不是省油的燈，只見他從中外野接起球後，直接長傳本壘，捕手葛蘭多（Yasmani Grandal）成功觸殺跑者化解危機，而根據大聯盟官網指出，這球速度竟高達98.9英里（約159.1公里）。

教士邁爾斯遭道奇補手葛蘭多觸殺在本壘。（法新社）



本役道奇靠著5到7局敲出的三發全壘打，灌進8分奠定勝基，反觀教士打線遭道奇先發投手伍德（Alex Wood）壓制，雖然5局上，靠維拉紐瓦（Christian Villanueva）、倫弗洛敲出兩發陽春砲，不過接下來卻也未能再拿下任何分數，最終以2：9吞敗。

而道奇今天再度擊敗教士，加上另一邊國民不敵費城人輸球，讓道奇成為國聯第一種子，順利取得季後賽主場優勢。

道奇擊敗教士，順利奪下國聯第一種子。（美聯社）