MLB》普侯斯追平A-Rod鬼神數據 天使保住外卡生機

普侯斯累積14季百分打點，與A-Rod並列史上最多。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕正在拚美聯外卡的天使，今天團隊單場共敲出3轟灌進9分，當家球星楚奧特（Mike Trout）敲出本季第31轟，單場雙安貢獻3分打點，「生化人」普侯斯（Albert Pujols）連續14季打點破百，追平大聯盟紀錄，天使終場以9：3大勝白襪，外卡淘汰指數仍維持1，保住晉級季後賽的最後一絲機會。

天使此役砲聲隆隆，雖然白襪重砲阿布瑞尤（Jose Abreu）有單場雙響砲的表現，但一人難敵重拳菲力普斯（Brandon Phillips）、瓦布耶納（Luis Valbuena）和楚奧特在2局上接力開轟，分別為2分砲、陽春砲和三分砲，單局狂灌6分奠定勝基。

阿布瑞尤單場雙響砲。（美聯社）

天使在第7局再添1分，而普侯斯在第8局補刀，敲安打回球隊第9分，本季100分打點達陣，生涯14度完成單季百分打點，追平A-Rod（Alex Rodriguez）所保持的聯盟最多紀錄，天使終場以9：3擊敗白襪。

天使和雙城目前在爭搶美聯外卡第2席位，兩隊今天都贏球，勝差仍維持5場，天使外卡淘汰指數只剩下1，如果天使明天輸球，或是雙城贏球的話，天使將會確定無緣季後賽。

楚奧特（美聯社）