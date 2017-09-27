NBA》陣容極度豪華 騎士這些數據完勝勇士

〔體育中心／綜合報導〕「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）今天宣佈加盟騎士，與好友詹姆斯（LeBron James）再度聚首，讓騎士的戰力大升級，整體球員的資歷甚至不下勇士，堪稱史上星度最高的一支球隊。

攤開騎士球員資歷，全隊共7人入選過明星賽，合計35次全明星，獎項部分共包辦5座年度MVP、4座總冠軍賽MVP、2座新人王、1座年度最佳第6人以及1座年度最佳進步獎，陣容要比勇士還來的豪華許多。

在魏德加盟後，騎士新球季的先發陣容預計為C：T.湯普森（Tristan Thompson）、PF：洛夫（Kevin Love）、SF：詹姆斯、SG：魏德、PG：羅斯（Derrick Rose）。

替補陣容將有I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）、克勞德（Jae Crowder）、柯佛（Kyle Korver）、J.R.史密斯（J.R. Smith）、尚伯特（Iman Shumpert）、卡德龍（Jose Calderon）、R.傑佛森（Richard Jefferson）等好手，其中I.湯瑪斯上季場均攻下28.9分，高居聯盟得分榜第3名，若由他來帶領騎士替補陣容，火力將相當恐怖。

相形之下勇士的星度就黯淡許多，全隊參加明星賽的次數僅20次，獎項部分也僅有3座年度MVP、2座總冠軍賽MVP、1座年度最佳防守球員以及1座新人王，雖然仍是四巨頭，但豪華程度遠遠不及騎士。

騎士整體資歷

35次全明星

5座年度MVP（LeBron James x4、Derrick Rose x1）

4座總冠軍賽MVP（LeBron James x3、Dwyane Wade x1）

2座新人王（LeBron James、Derrick Rose）

1座年度最佳第6人（J.R. Smith）

1座年度最佳進步獎（Kevin Love）

勇士整體資歷

20次全明星

3座年度MVP（Stephen Curry x2、Kevin Durant x1）

2座總冠軍賽MVP（Andre Iguodala、Kevin Durant）

1座年度最佳防守球員（Draymond Green）

1座新人王（Kevin Durant）