台灣運彩贊助基層棒球 錦興可愛女球員成嬌點

台灣運彩今年贊助10所國中小棒球隊。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣運彩將今年3月世界棒球經典賽期間的投注，回饋基層棒球，捐贈球衣、球棒等給10所國中小棒球，期待讓小球員們能無顧慮的專心於球場及課業。

今年3月棒球經典賽期間，台灣運彩推出每銷售1億元即贊助1所學校的活動，匯聚彩迷熱情做公益，最後總銷售金額雖只有8億2千多萬，但台灣運彩仍決定贊助10所學校，並於今日舉辦致贈儀式。

台灣運彩總經理林博泰表示，希望由台灣運彩領頭，帶動台灣企業贊助體育，「台灣很多很優秀的選手，但要出國比賽需要經費、資源，今年世大運在台灣舉辦，後勤支援不用考慮交通費等問題，可以提供大量支援，也因此讓選手締造出亮眼成績。」

林博泰強調，未來考慮以類似方式做公益，幫助台灣體育，例如接下來的足球世界盃，也會考慮贊助台灣基層足球隊。

這次獲贊助的學校包含高雄橋頭國中、壽天國小、南投三光國中、屏東恆春國中、新竹關西國中等，其中錦興國小的羅淳琦為今天出席的唯一女生球員，受到大家關注。

羅淳琦從小學3年級開始打棒球，她害羞說，是因為弟弟的關係自己才開始喜歡棒球，也因此加入球隊。

桃園錦興國小教練劉裕安、球員羅淳琦（左一）、柯彥伯（中）。（記者粘藐云攝）

球衣、球棒致贈儀式。（記者粘藐云攝）

球衣、球棒致贈儀式。（記者粘藐云攝）

球衣、球棒致贈儀式。（記者粘藐云攝）