中職》獨一無二 歷年奪三振王清一色「180+club」

羅力以149K領先群雄。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕每年中職都有許多投打個人獎項要頒發，包括勝投、防禦率、奪三振、中繼、救援王和安打、打擊、全壘打、打點、盜壘王，以及年度MVP、新人王、最佳進步獎、金手套和最佳十人獎，在這麼多獎項當中，只有一個獎的歷年得主身高都在180公分以上，全為「180+club」，那就是奪三振王。

目前富邦悍將洋投羅力以149K領先群雄，收下中職生涯第3座奪三振王並非難事，羅力身高達192公分，在歷年奪三振王僅次於2007年前兄弟象洋投喬伊（Joey Dawley）的195公分，身高最矮的奪三振王則是2012年前桃猿洋投迪薩猛，身高也有180公分。

喬伊。（資料照，記者王藝菘攝）

過去中職27年歷史，有20人拿過奪三振王，平均身高達187.2公分，其中7人身高在190公分以上，本土最高則是林恩宇的188公分。如果羅力順利拿到第3座奪三振王，將躍升中職史上第2，僅次於瑞奇的4座。

球評鄭景益認為，投手高矮確實影響三振量多寡，以羅力為例，鄭景益說，羅力長得高又用高壓投法，球路軌跡異於常人，進壘垂直角度愈大，對打者壓迫感愈大，加上控球好，有一顆犀利的指叉球，所以能投這麼多三振。

羅力在台發展5年，成績愈投愈好，本土打者拿他沒轍，鄭景益用了個妙喻，「這就像你每次去電影院都坐第一排，總是要仰望螢幕，看完眼痠脖子痛的，所以打者打了5年都無法擊倒他，羅力投球進壘角度和軌跡很少見，這是習慣問題。」

鄭景益表示，美職球探在台覓才，投手除了看球速之外，就是看身高，「因為身高是沒辦法練的!」打者如果平視投手，球的進壘角度小，威脅性就小，相反地，若仰角愈大，對打者壓迫感就愈大。