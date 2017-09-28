雷基掛帥小熊拚封王 今日賽事預告與轉播

雷基。（資料照，今日美國）

各位讀者早安，自由體育為您送上精彩賽事！

美職部分，洋基主場迎戰光芒，派出賽維里諾（Luis Severino）坐鎮，光芒由安德瑞斯（Matt Andriese）迎戰；另外國聯中區小熊封王戰，派出雷基（John Lackey）掛帥，紅雀由瓦卡（Michael Wacha）迎戰，只要小熊拿下這場比賽或釀酒人輸球，就能夠在國聯中區封王，請大家不要錯過精采比賽。

中職部分兩地開打，兄弟作客桃猿，派出陳鴻文先發迎戰桃猿史博威，史博威目前防禦率與奪三振都排名第2，這場比賽能否展現壓制力及K功幫自己奪下個人獎呢？另外悍將作客統一的比賽，派出洋投銳爾登掛帥，統一由施子謙迎戰，施子謙能否拿下生涯首勝，請不要錯過今天的比賽！

MLB

07:00 光芒 vs. 洋基 （民視、FOX體育）

07:00 小熊 vs. 紅雀 （FOX體育三台）

日職

17:00 樂天 vs. 日本火腿（FOX體育）

17:00 西武 vs. 軟銀（FOX體育三台）

中職

18:35 兄弟 vs. 桃猿 <桃園>（ELEVEN SPORTS、愛爾達體育、CPBLTV）

18:35 悍將 vs. 統一 <台南>（FOX體育二台、愛爾達育樂、CPBLTV）