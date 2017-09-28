MLB》艾圖維連4季達200安 韋蘭德轉隊後先發全奪勝

「阿土伯」艾圖維。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人「阿土伯」艾圖維（Jose Altuve）今天對遊騎兵之戰敲出本季第200支安打，球隊全場狂敲16安（包含3發全壘打），加上韋蘭德（Justin Verlander）6局好投，終場以12：2大勝對手。艾圖維成為大聯盟第5位至少連續4年達成200安的選手。

現年27歲的艾圖維自2014年開始，連續4季都達成單季200安，隊史第一人，過去太空人隊史中，只有傳奇球星比吉歐（Craig Biggio）曾有一季達成單季200安。



大聯盟歷史上，最長的連續單季200安紀錄，是日籍球星鈴木一朗在2001年至2010年所創下連10個球季200安紀錄；其次為紅襪名人堂球星博格斯（Wade Boggs）在1983至1989年連7季達200安；再者是前遊騎兵球星楊恩（Michael Young）在2003年至2007年所創下連5季；而名將帕基特（Kirby Puckett）則在1986年至1989年達成連4季200安。

太空人此戰火力兇猛，柯瑞亞（Carlos Correa）單場雙響砲、4安4打點，史普林格（George Springer）則有1發滿貫砲，全隊狂敲16安打進12分，最後輕取對手。太空人不但在三連戰橫掃遊騎兵，這三戰至少都攻下11分，這是隊史在三連戰中首見。

太空人先發韋蘭德主投6局飆出11次三振，被敲6安（含2發陽春砲）掉2分，獲得本季第15勝。韋蘭德從老虎轉戰太空人後，9月份5場先發全都奪勝；遊騎兵先發馬丁尼茲（Nick Martinez）5局被敲10安失掉6分，吞本季第8敗。

「阿土伯」艾圖維連4季達成200安。（美聯社）

韋蘭德。（法新社）

太空人橫掃遊騎兵。（USA Today Sports）