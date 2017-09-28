NBA》魏德正式加盟騎士 想與詹皇聯手奪個人第4冠

魏德正式加盟騎士。（圖片取自NBA官網）

〔體育中心／綜合報導〕「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）日前與芝加哥公牛達成買斷合約協議，他確定與騎士簽下一年230萬美元的合約，睽違3年再與「詹皇」詹姆斯（LeBron James）聯手。魏德表示，過去他們兩人聯手奪得兩冠，將追求合作的第三冠、個人第四座冠軍金盃。

現年35歲的魏德在聲明中強調，他過去一直夢想著能為公牛隊打球，上個賽季他實現夢想。「球隊現階段朝不同的方向前進，現階段處於職業生涯尾聲的我需重新評估，待在重建中的球隊，這與我的想法不符，無論作這決定有多麼困難。」

魏德說，他為了追求個人第四冠，與公牛達成買斷合約協議，新賽季將加入騎士，「我期待能與詹姆斯重新聯手，我們已經攜手合作贏得兩座冠軍，我希望我們能奪第三座金盃。」魏德新賽季將穿上9號球衣，過去他穿這號碼是在美國國家隊的時候。

魏德曾在2006年、2012年、2013年奪得總冠軍，他在聯盟打滾13個球季，繳出場均23.3分、5.7助攻、4.8籃板、1.6次抄截。魏德上賽季在公牛隊則有場均18.3分、3.8助攻、4.5籃板。

騎士在休賽季補進羅斯（Derrick Rose）、I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）、魏德後，與詹姆斯、洛夫（Kevin Love）合組「五巨頭」，陣容相當華麗。



詹姆斯與魏德再次攜手合作。（資料照，美聯社）