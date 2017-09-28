NBA》川普槓體壇風波 傳奇球星「跪地」力挺球員

Proud to take a knee, and to stand tall against social injustice." #takeaknee #medaloffreedom #NFL #BillRussell #MSNBC pic.twitter.com/1MhinoAcW7 — TheBillRussell （@BillRus73270016） 2017年9月25日

〔體育中心／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）日前公開批評NFL美式足球選手，在體壇掀起風波。NBA傳奇球星「指環王」羅素（Bill Russell）日前則在社群媒體PO出單膝跪地照，以行動力挺球員，「告訴NFL球員，我與他們同在。」

現年83歲的羅素是60年代塞爾提克傳奇球星，他為綠衫軍創下空前8連霸，生涯11冠為NBA歷史紀錄，因此擁有指環王的稱號。他接受《ESPN》訪問時說，「我想讓那些人知道我支持他們，我希望他們知道他們不孤單。」

NFL選手、前「舊金山49人隊」四分衛卡佩尼克（Colin Kaepernick）去年在比賽以單膝跪地方式，為非裔球員發聲，隨後引起許多球員仿效。川普22日在造勢活動上，要求NFL球團老闆開除不尊重美國國旗的球員，引發後續風波，24日的多場NFL賽事中，就有約200多名球員在唱國歌時挽手、單膝跪地或坐在地上，以表達對川普的不滿。

川普。（路透）

「指環王」羅素。（資料照，美聯社）