MLB》上季美聯塞揚 紅襪波瑟羅今年成了挨轟王（影音）

波瑟羅挨轟。（美聯社）

〔記者林子翔／綜合報導〕去年美聯塞揚獎得主、紅襪投手波瑟羅（Rick Porcell）本季表現不穩，他今天面對藍鳥之戰挨了2轟，本季共被敲38支全壘打，全大聯盟最多。不過紅襪打線前3局就打下9分，終場以10：7獲勝。紅襪贏球後，美東封王數字變為M2。

波瑟羅此戰5.2局投球，被敲7安打（包含2轟），失掉5分，送出8次三振。紅襪前3局猛攻，包含H.拉米瑞茲 （Hanley Ramirez）、柏格茲（Xander Bogaerts）的全壘打一共打下9分，讓波瑟羅奪得本季第11勝。

上季波瑟羅繳出22勝4敗防禦率3.15，223局投球被敲193支安打，整季被敲23轟，被打擊率2成30，每局被上壘率（WHIP）為1.01，他擊敗韋蘭德（Justin Verlander），奪得2016年美聯塞揚獎。

不過波瑟羅今年表現不佳，戰績11勝17敗防禦率4.55，203.1局被敲236支安打，包含挨了38轟是全大聯盟最多，對手打擊率為2成86，每局被上壘率增至1.40。波瑟羅今成為1971年前雙城投手佩里（Jim Perry）後，第二位奪塞揚後挨轟最多的選手。

佩里在1970年以24勝12敗防禦率3.04成績奪德美聯塞揚獎，隔年表現下滑，整季繳出17勝17敗防禦率4.23，被全壘打數則多達39轟。

波瑟羅。（法新社）