NBA》魏德加盟騎士聯手詹皇 兩人喝紅酒慶祝（影音）

Dwyane Wade and LeBron James are both Cleveland Cavaliers pic.twitter.com/fupKzZNGQf — Sports Nation Ohio （@SN_Ohio） 2017年9月28日

〔體育中心／綜合報導〕「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）今正式加盟騎士，新賽季將穿上9號球衣，睽違3年再與「詹皇」詹姆斯（LeBron James）聯手。魏德稍早還在社群媒體上PO出一段影片，兩人一起乾杯喝紅酒。

詹姆斯接受媒體訪問時表示，「我很高興我們能夠得到他，讓他遠離其他人。他是我最好的朋友之一。」他表示，這就像開學第一天上課，不清楚班上會有誰，「當你走進去時，發現你最好的朋友在那，那時你就會想，『這一定會很有趣，這將會是很好的班級』，這就是我的感受。」

魏德與騎士簽下一年230萬美元的合約，繼熱火時期後再度與詹姆斯聯手，將追求合作的第三冠、個人第四座冠軍金盃。

騎士9號球衣原本被菜鳥歐斯曼（Cedi Osman）穿走，但詹姆斯出面協調後，歐斯曼將改穿其他球衣，魏德則穿9號球衣，這也是他在美國國家隊的背號。

詹姆斯與魏德再度聯手合作。（資料照，美聯社）

詹姆斯與魏德再度聯手合作。（資料照，美聯社）