LOL世界賽》北美C9直落三LYN 順利挺進16強小組賽

[1]C9順利挺進16強小組賽。（Riot Games提供）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》S7世界大賽入圍賽淘汰賽28日展開，首場由北美C9對上墨西哥戰隊LYN，儘管第二局C9一度面臨三兵營加一主堡塔被攻陷，但C9還是靠著後期會戰克服劣勢，最終就以直落三打敗LYN，順利挺進將於10月5日的16強小組賽，至於會進哪一組，將視抽籤結果為例。

[2]首局C9先選，選擇吶兒（Impact）、古拉格斯（Contractz）、奧莉安娜（Jensen）、克黎絲妲（Sneaky）與瑟雷西（Smmthie）；LYN選擇卡蜜兒（Jirall）、史瓦妮（Oddie）、星朵拉（Seiya）、崔絲塔娜（WhiteLotus）與亞歷斯塔（Genthix）。（取自Twitch）

開局C9下路就靠著古拉格斯（Contractz）支援收下亞歷斯塔（Genthix）後，順利打出優勢，頻頻靠著瑟雷西（Smmthie）壓迫讓崔絲塔娜（WhiteLotus）吸不到小兵經驗，藉由下路視野控制順利拿下火龍；不過LYN也靠著轉線時機掌握得宜拿下首塔經濟，LYN做到的也就這樣，C9接著靠著41分推集結轉線，接連收下多座防禦塔，21分鐘C9會戰打出0換3後順利收下巴龍，早早於24分鐘拿下勝利。

[3]第二局LYN先選，選擇茂凱（Jirall）、嘉文四世（Oddie）、奧莉安娜（Seiya）、法洛士（WhiteLotus）與露露（Genthix）；C9後選，選擇科加斯（Impact）、史瓦妮（Contractz）、星朵拉（Jensen）、剎雅（Sneaky）與珍娜（Smmthie）。（取自Twitch）

不像上一局順利，LYN前期陣容將C9壓制，同時在人頭數及經濟都有微幅領先，LYN不斷策劃多夾少及流暢轉線早早在15分鐘就觸及對方高地，儘管LYN在多次會戰順利拿下對方前排，少了分推角色無法將優勢擴大，即使一度攻陷C9三兵營、一座主堡塔，卻沒有更多作為，到了後期LYN每每面臨巴龍及遠古巨龍爭奪戰都趨於劣勢，會戰過度想把傷害輸出在單點上，拿不下優勢，也讓對手逆轉三兵營劣勢，在61分鐘拿下勝利。

[4]第三局C9先選，選擇慎（Impact）、史瓦妮（Contractz）、奧莉安娜（Jensen）、圖奇（Sneaky）與珍娜（Smmthie）；LYN則是科加斯（Jirall）、札克（Oddie）、傑西（Seiya）、崔絲塔娜（WhiteLotus）與露露（Genthix）。（取自Twitch）

面臨淘汰邊緣的LYN選出傑西（Seiya）配札克（Oddie）的中野組合，卻沒有發揮太多效果，前期偏弱的札克不斷在視野被壓制，也讓傑西本來選出來應該要能打穿中路，也因為札克視野被壓制，無法放開來壓前推線，更是兩度被C9多夾少擊殺，陷入劣勢的LYN只能不斷在中二塔前防守、無法做事，也讓C9掠奪地圖物件並吃下首條巴龍，乘著巴龍BUFF拿下所有外塔挺進高地，雙方最後一波展開交戰，C9打出完美ACE，順利在27分鐘拿下主堡。

C9收下本日勝利後，順利挺進小組賽16強，將視入圍賽出線四支隊伍的抽籤結果決定將被分到哪一組別，小組賽將於10月5日開打。