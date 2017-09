NBA》難忘13年情誼 「閃電俠」魏德：希望能穿著熱火球衣退休

魏德將再次與詹皇攜手爭冠。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕35歲老將「閃電俠」魏德(Dwyane Wade)在與公牛達成買斷合約協議後,馬上與騎士簽下一年230萬美元(約6900萬台幣)的大約,不過今日韋德在接受美媒採訪時卻表示,希望有朝一日能以熱火球員的身份退役。

「熱火的大門一直都是敞開的。」談到待了13季的老東家熱火,韋德說:「希望在未來的某天我能穿著熱火的球衣退役,我不知道要如何才能實現,無論是再重回熱火效力還是像「真理」皮爾斯(Paul Pierce)簽下一日合約,但我很希望能這樣結束職業生涯。」

塞爾提克隊日前與皮爾斯簽下一日合約,讓這位把生涯前15季都奉獻給波士頓、為他們帶來總冠軍的39歲老將,能以身為塞爾提克一份子之姿光榮退休。

而在魏德被公牛買斷後,很多熱火的球迷在社群媒體上表示希望魏德能重回邁阿密,他的前隊友懷特塞德(Hassan Whiteside)、德拉吉奇(Goran Dragic)以及海斯倫(Udonis Haslem)也都紛紛表態希望「閃電俠」能回到邁阿密與他們並肩作戰。

