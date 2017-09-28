NBA》難忘13年情誼 「閃電俠」魏德：希望能穿著熱火球衣退休

魏德將再次與詹皇攜手爭冠。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕35歲老將「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）在與公牛達成買斷合約協議後，馬上與騎士簽下一年230萬美元（約6900萬台幣）的大約，不過今日韋德在接受美媒採訪時卻表示，希望有朝一日能以熱火球員的身份退役。

「熱火的大門一直都是敞開的。」談到待了13季的老東家熱火，韋德說：「希望在未來的某天我能穿著熱火的球衣退役，我不知道要如何才能實現，無論是再重回熱火效力還是像「真理」皮爾斯（Paul Pierce）簽下一日合約，但我很希望能這樣結束職業生涯。」

塞爾提克隊日前與皮爾斯簽下一日合約，讓這位把生涯前15季都奉獻給波士頓、為他們帶來總冠軍的39歲老將，能以身為塞爾提克一份子之姿光榮退休。

而在魏德被公牛買斷後，很多熱火的球迷在社群媒體上表示希望魏德能重回邁阿密，他的前隊友懷特塞德（Hassan Whiteside）、德拉吉奇（Goran Dragic）以及海斯倫（Udonis Haslem）也都紛紛表態希望「閃電俠」能回到邁阿密與他們並肩作戰。

I would like to see you together again. pic.twitter.com/NZfGWQvqKc — Curtindo NBA （@CurtindoNBA） 2017年9月25日

對於這些希望他重返熱火的聲浪，魏德則說：「坦白說，我認為熱火現在並不需要我，那些傢伙（熱火的前隊友指們）現在打得很不錯，上個賽季的末段他們也拿下30勝11負的了不起的戰績，所以我才會作出這樣的決定（加盟騎士）。」

魏德正式加盟騎士。（圖片取自NBA官網）

而前東家芝加哥公牛隊，稍早也在官方推特上放上魏德的照片，並感謝他這一年來為球隊的付出。



