中職Live》陳品捷深遠三壘安打 悍將5：0繼續領先比數

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 悍將 0 2 2 1 5 9 0 統一 0 0 0 0 0 3 0

第四局

4局上，范國宸穿越三游間的滾地安打上一壘，李宗賢左外野方向德州安打一三壘有人，蔡友達界外高飛球遭到捕手接殺，壘上跑者分別向前推進，三壘回本壘的跑者遭到觸殺形成雙殺，陳品捷直擊右外野全壘打牆的三壘安打，帶有一分打點，悍將5：0領先。

第三局

3局上，陳品捷穿越中間防線安打上一壘，胡金龍飛越二壘手上空的平飛安打，高國麟敲出左外野二壘安打，帶有兩分打點。

第二局

2局上，范國宸穿越中間方向安打上一壘，李宗賢左外野方向兩分砲，悍將2：0領先。

2局下，陳鏞基敲出中間方向安打，不過高國慶先遭到三振，捕手快傳二壘抓到盜壘的跑者，形成另類雙殺。

第一局

1局下，富邦先發投手銳爾登讓統一三上三下。

先發打序