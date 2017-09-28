2017 台北世大運

中職Live》陳品捷深遠三壘安打 悍將5：0繼續領先比數

2017/09/28 19:11

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

悍將

0

 2 2 1 5 9 0

統一

0

 0 0 0 0 3

0

第四局

4局上，范國宸穿越三游間的滾地安打上一壘，李宗賢左外野方向德州安打一三壘有人，蔡友達界外高飛球遭到捕手接殺，壘上跑者分別向前推進，三壘回本壘的跑者遭到觸殺形成雙殺，陳品捷直擊右外野全壘打牆的三壘安打，帶有一分打點，悍將5：0領先。

第三局

3局上，陳品捷穿越中間防線安打上一壘，胡金龍飛越二壘手上空的平飛安打，高國麟敲出左外野二壘安打，帶有兩分打點。

第二局

2局上，范國宸穿越中間方向安打上一壘，李宗賢左外野方向兩分砲，悍將2：0領先。

2局下，陳鏞基敲出中間方向安打，不過高國慶先遭到三振，捕手快傳二壘抓到盜壘的跑者，形成另類雙殺。

第一局

1局下，富邦先發投手銳爾登讓統一三上三下。

先發打序

富邦悍將

守位

棒次

統一獅

守位

陳品捷

 2B

1

陳傑憲 

SS

高孝儀

CF

2

郭阜林

RF

胡金龍

DH

3

潘武雄 

DH

高國輝

 LF

4

蘇智傑 

LF

高國麟

SS

5

陳鏞基

3B

吳宗峻

RF

6

高國慶

1B

范國宸

 1B

7

唐肇廷

CF

李宗賢

3B

8

高志綱

C

蔡友達

C

9

陳重廷

2B

銳爾登

P

先發

施子謙

P

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