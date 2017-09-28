中職Live》陳品捷深遠三壘安打 悍將5：0繼續領先比數

|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
R
|
H
|
E
|
悍將
|
0
|2
|2
|1
|5
|9
|0
|
統一
|
0
|0
|0
|0
|0
|3
|
0
第四局
4局上，范國宸穿越三游間的滾地安打上一壘，李宗賢左外野方向德州安打一三壘有人，蔡友達界外高飛球遭到捕手接殺，壘上跑者分別向前推進，三壘回本壘的跑者遭到觸殺形成雙殺，陳品捷直擊右外野全壘打牆的三壘安打，帶有一分打點，悍將5：0領先。
第三局
3局上，陳品捷穿越中間防線安打上一壘，胡金龍飛越二壘手上空的平飛安打，高國麟敲出左外野二壘安打，帶有兩分打點。
第二局
2局上，范國宸穿越中間方向安打上一壘，李宗賢左外野方向兩分砲，悍將2：0領先。
2局下，陳鏞基敲出中間方向安打，不過高國慶先遭到三振，捕手快傳二壘抓到盜壘的跑者，形成另類雙殺。
第一局
1局下，富邦先發投手銳爾登讓統一三上三下。
先發打序
|
富邦悍將
|
守位
|
棒次
|
統一獅
|
守位
|
陳品捷
|2B
|
1
|
陳傑憲
|
SS
|
高孝儀
|
CF
|
2
|
郭阜林
|
RF
|
胡金龍
|
DH
|
3
|
潘武雄
|
DH
|
高國輝
|LF
|
4
|
蘇智傑
|
LF
|
高國麟
|
SS
|
5
|
陳鏞基
|
3B
|
吳宗峻
|
RF
|
6
|
高國慶
|
1B
|
范國宸
|1B
|
7
|
唐肇廷
|
CF
|
李宗賢
|
3B
|
8
|
高志綱
|
C
|
蔡友達
|
C
|
9
|
陳重廷
|
2B
|
銳爾登
|
P
|
先發
|
施子謙
|
P