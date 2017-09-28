中職》林威助錄40秒短片道謝 日本球迷感觸很深（影音）

林威助（中信兄弟提供）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟球星林威助日前宣佈將在今年球季結束後引退，引起不少台日兩地球迷的震撼，今天中職官方推特上傳一段影片，內容為林威助感謝日本球迷對他不離不棄，長年的支持與陪伴，引起不小的迴響。

林威助表示，「我是林威助、自從我進職棒以來，今年剛好滿15年，在這麼長的時間，大家為我加油，真的是很感謝，接下來我認為若是可以的話應該往指導者的方向邁進應該也不錯，不過現在並未決定，未來也繼續請大家為我加油。」

這則影片上傳後，引起許多日本球迷的迴響，許多人分享推文並在下方留言，「要是在阪神當教練就好了」、「我買的第一件阪神球衣就是林威助，就算現在你問我最喜歡哪個球員，我的答案仍然是林威助，希望有一天你能回到甲子園，再次接受我們的歡呼。」、「林威助會成為一個好教練的！」