中職》超欣賞羅力 廖文揚：向他學習控球和心態

統一獅廖文揚。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者郭羿婕／台南報導〕獅隊明天將與兄弟進行3連戰，兄弟為了季後賽門票，勢在必得，獅隊依序派出廖文揚、布魯斯、潘威倫先發。扛首戰的廖文揚不給自己太大壓力：「別把自己看得太重，會更無法好好發揮，盡力把能力範圍做好，壓低分數，讓球隊保有競爭力。」

進職棒以來，廖文揚經常先發、後援兩頭跑，無法穩固在先發輪值，他笑說：「可能頭腦不好吧！」他進一步解釋，其實知道自己還不差，明明感覺不錯，可以好好表現，卻會想太多、怕做不好，負面思考影響投球，「心理還要進步，要再磨練。」

全聯盟投手中，廖文揚最欣賞悍將王牌羅力，從羅力加盟義大開始就非常關注他，還稱之為「偶像」，之前當大家討論桃猿史博威超威時，他仍認為羅力最強；羅力的控球與正面心態，也是他努力學習的方向。

富邦悍將投手羅力是廖文揚最欣賞的偶像。（資料照，記者張忠義攝）

廖文揚說，羅力就算球速只有140公里左右，但控球穩定，也不怕被打，保送又少，「他的直球不是很快，卻不好打，配球很難抓，自信心也很重要，真的很穩。」

羅力16勝有9勝來自獅隊，對戰防禦率僅1.68，獅子軍完全拿他沒轍，廖文揚也一度想說：「雖然他是我偶像，但我們對他有那麼難打嗎？」結果野手都說，真的沒那麼簡單，尤其他投直球和變化球，出手都差不多，非常難對付。