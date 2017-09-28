中職》本土第一人！陳禹勳單季35次救援追平聯盟紀錄

陳禹勳拿下單季第35次救援追平紀錄。（記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿終結者「鄉長」陳禹勳今天在9局球隊10：7領先時打卡上班，只花15個球就完成三上三下，收下本季第35次救援成功，追平前桃猿洋投米吉亞（Miguel Mejia）在2014年所締造的聯盟紀錄。

陳禹勳本季共登板56場全部都是後援，累積35次救援成功另外也有6次救援失敗，防禦率僅2.35，WHIP值更只有1.19，壓制力十足。

而前桃猿洋投米吉亞在2014年以55場出賽繳出35次救援成功的成績，陳禹勳雖無緣刷新米吉亞的達標速度，接下來卻可望超越前隊友，寫下屬於自己的「陳禹勳障礙」。

陳禹勳拿下單季第35次救援追平紀錄，與隊友擁抱慶祝。（記者陳志曲攝）

陳禹勳拿下單季第35次救援追平紀錄。（記者陳志曲攝）

陳禹勳拿下單季第35次救援追平紀錄。（記者陳志曲攝）

陳禹勳拿下單季第35次救援追平紀錄。（記者陳志曲攝）

陳禹勳拿下單季第35次救援追平紀錄。（記者陳志曲攝）

陳禹勳拿下單季第35次救援追平紀錄。（記者陳志曲攝）

陳禹勳在今天登板前，在投手丘上寫字，期盼能拿下本季第35勝。（記者陳志曲攝）

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