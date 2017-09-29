NBA》魏德搶走先發 JR史密斯：我贏不了他！

JR史密斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕在魏德（Dwyane Wade）確定加盟騎士聯手詹姆斯（Lebron James）後，JR史密斯（J.R. Smith）的先發位置可能不保，對此史密斯接受訪問時表示自己不會和魏德較勁，且說：「我贏不了！」

史密斯提到，他並不在意是否因此失去先發位置，因為不管由他或魏德打替補，全歸教練決定，只要能讓球隊更好就是最棒的選擇。「這是我打球的第14年，過去有很多狗屁事，但我不打算把他帶到騎士。」

據「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導，魏德在與騎士簽署聲明中表示，「已經沒有比加盟像騎士這麼高層級的球隊還要更好的，騎士看中我的能力，包括能擔任球員和領導者的角色，我非常期待能再和兄弟詹姆斯一起打球，我們已經攜手拿下兩座冠軍了，希望能再抱回第三個。」

35歲的魏德上季於公牛出賽60場，平均上場29.9分鐘，拿下18.3分，相較於寶刀未老的魏德，史密斯出賽41場，上場29分鐘，場均8.6分的成績，對騎士來說，JR更能勝任最佳第六人的角色。史密斯重申自己很開心整件事的發生，因為能更加深球隊深度，「魏德擁有冠軍基因，他是全明星球員，馬上就能加入名人堂，我很喜歡！」

魏德新賽季將改披騎士戰袍。（資料照，美聯社）