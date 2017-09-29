MLB》釀酒人險勝紅人 保住外卡一絲生機

菲力普斯關鍵二壘安打。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕距離國聯外卡還有一絲機會的釀酒人，今主場迎戰紅人，全場敲出7支安打，靠著高效率的得分表現，最終以4：3險勝紅人。釀酒人先發投手蘇特（Brent Suter）投球5局被敲7支安打，失掉3分，無關勝敗，勝投由中繼1局繳出1K的休斯（Jared Hughes）拿下。

雙方前三局打線皆無建樹，直到4局上紅人基夫漢（Patrick Kivlehan）轟出陽春砲，才攻下全場破蛋分，不過下半局釀酒人靠著瓦格特（Stephen Vogt）的三壘安打及阿西亞（Orlando Arcia）的高飛犧牲打，1：1追平。

5局下，勝利慾望強烈的釀酒人先由索賈德（Eric Sogard）和渥克（Neil Walker）的串聯安打開啟攻勢，接著布朗（Ryan Braun）1分打點安打，釀酒人2分領先。不料6局上紅人打線爆發，連續4人擊出安打，紅人也回敬2分，雙方再度打平。

6局下，釀酒人靠著菲力普斯（Brett Phillips）關鍵的二壘安打，將壘上的阿西亞送回本壘攻下分數，以4：3立下勝利基石，由於末段局數雙方打線熄火，皆未敲出安打，終場釀酒人就以1分驚險擊退紅人。

基夫漢4局上開轟。（美聯社）