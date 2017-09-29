MLB》史上首見！ 2台將攜手奪大聯盟生涯首勝

曾仁和（左）和胡智為（右）共同進帳大聯盟生涯首勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕光芒胡智為、小熊曾仁和今天各在美聯、國聯的賽場上登板，且雙雙進帳大聯盟生涯首勝，締造台灣史上首見紀錄。

曾仁和15日先發初登板後就沒再上場，就在小熊昨天封王過後，今在9下、1：1平手之際獲得後援機會，分別以平飛球、滾地球、飛球出局解決吉歐可（Jedd Gyorko）、皮斯考提（Stephen Piscotty）、凱利（Carson Kelly），投出3上3下。

小熊10上未攻分，曾仁和續投下半局，先以飛球出局解決維特（Luke Voit），隨後投出保送，紅雀更換代跑貝德（Harrison Bader）想盜壘，被小熊捕手阿維拉阻殺出局，曾仁和再對潘姆（Tommy Pham）飆出三振，完成另類6上6下。

11局上，小熊靠著史瓦伯、戴維斯（Taylor Davis）兩支安打攻下超前分。曾仁和續投下半局，連續解決三名打者，完成另類9上9下，關門成功，幫助小熊以2：1擊敗紅雀，曾仁和以3局無安打、無失分的優質表現奪生涯首勝。

胡智為中繼1局奪首勝

另一地光芒對上洋基，胡智為4局下、1：3落後時登板，雖然被柏德（Greg Bird）轟出陽春砲，一連解決3名打者結束半局。5局上，光芒打線大爆發，狂攻7分大局逆轉，終場以9：6獲勝，胡智為中繼1局幸運拿到大聯盟生涯首勝。

曾仁和與胡智為同日攜手拿到大聯盟生涯首勝，締造極為罕見的台灣紀錄，也是繼王建民、陳偉殷、郭泓志、曹錦輝、李振昌後，第6、7名台將拿到大聯盟勝投。