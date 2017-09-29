高球》總統盃對抗賽第1回合 美國隊暫時領先國際隊

米寇森與3名總統自拍留念。（取自PGA官方推特）

〔記者趙新天／綜合報導〕2017總統盃高爾夫對抗賽今天打完第1回合，地主美國隊在四人兩球賽以3.5分比1.5分暫時領先國際隊。

今年總統盃對抗賽回到美國舉辦，今天在紐澤西州進行第1回合四人兩球賽，美國隊前3組大佔上風，剛贏得美巡球季總冠軍的J.湯瑪斯與好友佛勒合作，只打到第14洞就以剩4洞贏6洞，擊敗日本松山英樹／南非舒瓦佐。瑞德／史畢斯這組也以剩4贏5提早過關，擊敗南韓金時沅／阿根廷的葛利羅。

球王D.強森／庫查這組，打完18洞贏1洞擊敗澳洲史考特／委內瑞拉維傑格斯。

國際隊的澳洲組合戴伊／雷許曼打到第16洞還領先1洞，可惜第17洞雷許曼開球失擊，被美國隊米寇森／奇斯納打Par追平，各得0.5分。

國際隊唯一的進帳是南非組合烏斯蘇伊森／葛瑞斯，他們以剩1贏3扳倒美國的柏格／凱普卡。

烏斯蘇伊森／葛瑞斯成了國際隊重要支柱，兩年前那次總統盃他們兩人合作4次，聯手搶下4分。

這場對抗賽雙方總共有30分積分要搶，先拿到15.5分的一方獲勝。今天比賽場邊出現小布希、柯林頓和歐巴馬3位美國前總統，為比賽增色不少，左手名將米寇森還把握住機會，與3名總統自拍留念。

2017總統盃高爾夫對抗賽，場邊出現柯林頓（左起）、小布希柯林頓和歐巴馬3位美國前總統。（歐新社）

米寇森與3名前總統的合照。（取自總統盃官方推特）