2017 台北世大運

MLB》大聯盟3台將同日出賽 林子偉睽違11天上場代打

2017/09/29 12:28

林子偉。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕分區封王在即的紅襪，今天在主場與美聯西區王者太空人交手，先發投手E.羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）僅投1.2局爆5分，太空人全場狂掃17安包括3轟，終場以12：2血洗紅襪，魔術數字降至M1，封王還要再等等。林子偉今天8局下代打上場，吞下一次三振。林子偉、曾仁和、胡智為同日出賽，也寫下本季第2度三台將同日亮相的盛況。

羅德里奎茲首局就遭到痛擊，岡薩雷茲（Marwin Gonzalez在滿壘時敲出清壘的二壘安打，灌進3分，2局上E-Rod也遭布雷格曼（Alex Bregman2分彈砲轟，僅投1.2局丟5分退場，雖然紅襪2局下追回2分，但接替投球的波伊爾（Blaine Boyer仍壓不住太空人兇猛火力，單局掉4分，太空人取得9：2大幅領先。

麥肯（Brian McCann柯瑞亞（Carlos Correa在6、7兩局先後開轟，太空人終場以12：2大敗紅襪，繳出5局失2分好投的皮考克（Brad Peacock拿下本季第13勝，而E.羅德里奎茲則吞下本季第7敗。

效力紅襪的旅美台將林子偉在8局下取代先發指定打擊H.拉米瑞茲（Hanley Ramirez），睽違11日再度上場代打，可惜遭太空人後援投手克里帕（Tyler Clippard三振出局，打擊率下修為2成68。

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