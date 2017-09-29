中職》上古神獸凱撒 現役守護神兒時共同記憶

昔日統一獅守護神凱撒。（資料照，記者張忠義攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕昨天Lamigo桃猿守護神「鄉長」陳禹勳拿下本季第35次救援成功，追平米吉亞紀錄，若再添1救援即可寫下「鄉長障礙」；提到中職史上最強守護神，許多現役終結者想都沒想就說，「凱撒!」

1996年凱撒和馬克來台參加味全龍春訓，當時他的譯名為「賈西」，後來賈西通過測試留隊，馬克則到時報鷹發展。賈西在中職前兩次投先發，味全龍總教練徐生明覺得他球速快，又有一顆犀利滑球，就叫他投後援。

1996年賈西投146.2局飆出183K拿下奪三振王，其中後援狂飆166次三振（132.2局）為中職紀錄，1997年賈西拿下防禦率王（1.89）、救援王和年度MVP，隔年再奪救援王。1999年以後他陸續轉戰美職海盜、韓職三星獅、墨西哥聯盟和美職金鶯，並首度升上大聯盟。

2004年賈西再度來台加盟統一獅，此時譯名改為「凱撒」，該年凱撒出賽53場拿下7勝1敗26次救援成功，防禦率0.71、被打擊率1成64、每局被上壘率（WHIP）0.72，89局飆出140K，成績斐然，拿下救援王和年度MVP，也是中職史上唯一以守護神身分拿到年度MVP的選手，2005年球季結束離台。

凱撒。（資料照，記者張忠義攝）

值得一提的是，2004年統一和興農打總冠軍賽，打滿7場，最後4場凱薩都後援登板，其中第4戰2.2局33球、第5戰1.2局16球、第6戰0.2局10球、第7戰3.2局55球，最終戰氣力放盡失2分吞敗投，興農牛封王，那一場凱撒被換下場時，氣得摔東西、砸椅子，獅隊球團人員說，「沒看過凱撒這麼失望沮喪。」

統一獅守護神陳韻文說，「以前我是象迷，每次對統一獅看到凱撒上來，就覺得差不多（要輸了）了。」中信兄弟守護神吳哲源則說，「小時候我是興農牛迷，當時凱撒真的很紅，太強了，是我印象最深刻的終結者。」

陳禹勳表示，兒時對兄弟象的勞勃印象深刻，後來覺得凱撒也很強，滑球超厲害的，控球又很準。林岳平2005年剛進統一獅擔任先發投手，也是凱撒在統一最後一年，林岳平回憶，「那時候我們只要到7、8局還領先，這場比賽幾乎贏定了，因為後面有凱撒。」