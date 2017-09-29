亞洲盃資格賽雙十大戰 謝政鵬再度「秀手機」力挺（影音）

台北世大運網球男團金牌得主謝政鵬秀手機挺男足。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕2019亞洲盃足球資格賽最終輪（AFC ASIAN CUP 2019 Qualification Final Round），10月10日台北田徑場與分組最強巴林之戰已進入最後倒數時刻，10月5日對蒙古友誼賽也將是英國神奇教練懷特（Gary White）執教台灣隊之後的首場比賽，面對嚴苛無比、接踵而來的熱戰，台灣男足球員亟需台灣球迷的加油支持，讓10月10日主場與巴林之戰重現世大運的熱潮！

值此之際，數位台灣體壇英雄也迫不及待站出來，包括今年台北世大運網球男團金牌「A鵬」謝政鵬、世大運吉祥物熊讚、台灣第一神拳賴主恩和中職球星胡金龍等人，陸續將從周五（29日）起，每天都會用影像來表達他們力挺台灣男足的立場和熱情。

今天第一波「台灣英雄挺台灣」就是世界雙打排名第111的「A鵬」謝政鵬，A鵬是今年台北世大運男團金牌和混雙銅牌，雖然因為詹詠然棄賽事件，讓他只能在混雙抱銅而歸，但也讓他再度成為台灣體壇的話題人物。A鵬超愛搞怪，拍照時，慢慢又從口袋中拿出他世大運期間非常顯目的手機說：「這次不秀搭檔照片了，改秀雙十大戰與巴林比賽的udn購票網頁！」

雖然A鵬沒有真正接受過足球訓練，但他說：「其實我們很多時候都會拿踢足球來當做熱身，足球可以訓練網球選手的腳步和移位，足球真的是一個很艱深又奧妙的運動。」

A鵬透露，「其實我在6、7年前就曾經在歐洲在現場看過歐洲國家盃決賽，那時巴西球員羅納度（Ronaldo）正值巔峰，他的爆發力和天份，一直到現在還給我很大的啟發。」聽友人說雙十之戰會很精彩，但A鵬翻了翻行事曆，只能搖頭說：「我到時應該在烏茲別克了，很可惜，我若在台灣一定去看。」但看起來粗中有細的A鵬，還是沒有忘記跟大會討了10張雙十大戰的門票，準備送給他的臉書粉友來抽獎。

除了A鵬之外，同樣在台北世大運一砲而紅的熊讚，也獻出他在世大運之後的第一次公開亮相，球迷在雙十大戰時也可以好好注意一下你的身旁，搞不好熊讚就坐在你旁邊為台灣男足加油。

最後一位周一即將登場的是台灣第一神拳賴主恩，出生於台灣屏東的排灣族勇士，他最傲人戰績就是在去年6月於亞塞拜然舉行的里約奧運世界區資格賽中奪下60公斤級銅牌，也成功為台灣在睽違20年後重返奧運拳擊場的英雄，而賴主恩一聽到台灣男足也需要人來鼓勵，也毫不猶豫的站上第一線來力挺台灣男足。

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