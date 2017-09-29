MLB》上次同日出賽摘勝 台灣兩大王牌攜手完成

王建民、陳偉殷。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕旅美投手胡智為、曾仁和今天雙雙拿下大聯盟生涯首勝，2台將同日取勝，是繼5年前王建民、陳偉殷同日先發獲勝後，再度締造這項另類紀錄，這也是史上第3次出現台將同日奪勝的情景。

胡智為和曾仁和今天都是以牛棚投手身分登場，胡智為在4局下登板，球隊當時以1：3落後，他一上來雖然率先被柏德（Greg Bird）敲出陽春砲，但他及時回穩，連續解決3名打者，完成投球任務，光芒打現在下個半局火力大爆發，狂灌7分逆轉，終場以9：6贏球，胡智為也幸運收下大聯盟生涯首勝。

曾仁和今天則在9局下半、1：1的情況下登板投球，後援3局飆2K無安打無失分，成功封鎖紅雀打線，小熊最後靠著戴維斯（Taylor Davis）11局上的致勝安打，以2：1贏球，曾仁和也拿到大聯盟生涯首勝。

這是史上第3次2名台將同日拿下勝投，2007年6月13日，昔日效力紐約洋基的王建民，面對響尾蛇繳出7局失1分的好投奪勝，洛杉磯道奇投手郭泓志相隔不到6小時，也是投出7局失1分拿下勝投，更敲出台灣選手在大聯盟的歷史首轟，令球迷印象深刻。

而2012年6月13日，當時待在國民的王建民對藍鳥主投5局失2分，率隊取得客場5連勝；陳偉殷則在前東家金鶯時期，面對海盜先發6.1局失4分，拿下該季第6勝。