LOL世界賽》擊敗巴西戰隊ONE 土耳其戰隊FB挺進16強小組賽

[1]FB以3比1贏下勝利，順利挺進16強小組賽。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》世界賽入圍賽淘汰賽進入最後一天賽程，D組第一出線的土耳其戰隊FB今（29）日將對上巴西戰隊ONE，FB順利拿下第一局後，第二局被對方選出前期陣容扳回一城，但FB最終仍以3比1贏下勝利，成為首支挺進16強小組賽的外卡賽區戰隊，分組結果將視入圍賽畢後的抽籤結果而定。

[2]首局FB先選，選擇茂凱（Thaldrin）、古拉格斯（Crash）、塔莉雅（Frozen）、克黎絲妲（Padden）與魔甘娜（Japone）；ONE則是慎（VVvert）、史瓦妮（4LaN）、星朵拉（Brucer）、剎雅（Absolut）與露露（RedBert）。（取自Twitch）

FB雖然在開局陷入與ONE小波衝突55波局勢，但很快就靠著隊伍連動及不斷快速轉線、多夾少的攻勢擺脫對方糾纏，ONE處於完全劣勢只能挨打，20分鐘經濟已經輸了8000之多，FB靠著強勢會戰表現頻頻打退ONE，後期幾乎沒有在掉過頭，22分鐘安穩吃下巴龍，隨即挺進高地靠著塔莉雅（Frozen）大絕切割戰場，強拆高地塔及水晶兵營，ONE只能選擇硬上，但還是被打出一波ACE，FB順利在28分拿下首勝。

[3]第二局ONE先選，選擇茂凱（VVvert）、雷克薩（4LaN）、加里歐（Brucer）、法洛士（Absolut）與露露（RedBert）；FB則是科加斯（Thaldrin）、嘉文四世（Crash）、庫奇（Frozen）、剎雅（Padden）與銳空（Japone）。

（取自Twitch）

ONE本局選出前期角色，靠著兇狠碰撞取得優勢，頭兩條小龍都由ONE拿下，21分鐘ONE雖以5打4卻沒打出擊殺，對方庫奇（Frozen）單推中路把中二塔收掉，但ONE也靠著雙地龍優勢直接趁FB沒注意，在22分鐘火速吃下巴龍，取得巨大優勢。

ONE乘著巴龍buff不斷攻城掠地，25分鐘FB選擇上前開戰阻止推塔，但被反打出2換5攻勢，接著ONE又在30分鐘拿下第二條巴龍，並在紅方野區包夾收下嘉文四世（Crash）及庫奇（Frozen），34分鐘挺進高地開戰，卻被FB打出2換4成功擋住一波攻勢，但主堡已經裸露出來，3分鐘後ONE重返高地，這次成功打出2換4攻勢後拿下主堡，取得第一勝扳平比數。

[4]第三局FB先選，選擇吶兒（Thaldrin）、古拉格斯（Crash）、星朵拉（Frozen）、圖奇（Padden）與珍娜（Japone）；ONE則是史瓦妮（VVvert）、歐拉夫（4LaN）、勒布朗（Brucer）、崔絲塔娜（Absolut）與布郎姆（RedBert）。（取自Twitch）

ONE本局如法炮製，選擇更強的前期碰撞陣容，透過史瓦妮的混淆位選出歐拉夫打野，但陣容缺少控制技也讓ONE後期將會處於極大劣勢，儘管ONE前期靠著不斷打架取得優勢，並搶下首條巴龍，但兵線沒有整理完備也讓推塔欠缺火侯，無法順利滾起雪球；直到30分鐘戰況丕變，圖奇（Padden）在隊伍三保一情況下逐漸成裝，FB開始在會戰無往不利，接連拿下兩條巴龍後，順利於42分鐘在高地打出一波ACE拿下第二勝。

[5]第四局依然FB先選，選擇嘉文四世（Thaldrin）、古拉格斯（Crash）、翱銳龍獸（Frozen）、寇格魔（Padden）與珍娜（Japone）；ONE則是茂凱（VVvert）、雷克薩（4LaN）、奧莉安娜（Brucer）、崔絲塔娜（Absolut）與卡瑪（RedBert）。（取自Twitch）

開局下路成為交火重點，ONE下路雙人組換血十分兇狠，先靠著雷克薩（4LaN）GANK收下對方兩顆人頭，但對面的翱銳龍獸（Frozen）展現強大跑線優勢，不僅壓制對方打野動向，更靠著團隊連動在轉線清兵、推塔無往不利，13分鐘FB於中路招喚預示者連撞三座塔，早早於15分鐘踏上高地，23分鐘在紅方野區抓到想搶巴龍的雷克薩後開巴龍成功，靠著強大團戰能力，順利在26分鐘打出1換4後拿下主堡獲勝。

最終FB就以3比1贏下勝利，順利挺進16強小組賽，至於會被分到哪一組，將視今晚入圍賽淘汰賽畢後的抽籤來決定。